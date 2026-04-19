柏、前半の退場が響き…数的不利で０−２完敗。水戸が多田＆渡邉の後半２発で３連勝
４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節で水戸ホーリーホックと柏レイソルが対戦。ケーズデンキスタジアム水戸で行なわれた一戦は、ホームの水戸が２−０で勝利を収め、３連勝を飾った。一方の柏は、痛恨の２連敗となった。
試合は序盤から一進一退の攻防が続く。両者ともにチャンスを作りながらもゴールを割れず、拮抗した展開が続いた。しかし30分、柏にアクシデントが発生する。久保藤次郎が一発退場となり、柏は数的不利を強いられることに。それでも柏は前半、集中した守備で耐え、スコアレスで折り返した。
後半に入ると、数的優位を得た水戸が徐々に主導権を握る。そして60分、ついに均衡を破る。左サイドから大森渚生がクロスを送ると、一度はこぼれるも、ペナルティエリア内で真瀬拓海が拾ってラストパス。これに反応した多田圭佑が中央から右足で押し込み、先制点を奪った。
勢いに乗る水戸は、その５分後に追加点。敵陣深くでボールを奪った多田の落としを受けた渡邉新太が、ボックス中央から右足で流し込み、リードを２点に広げた。
その後は危なげなく試合をコントロール。数的優位を活かした水戸が勝利し、好調を維持した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は序盤から一進一退の攻防が続く。両者ともにチャンスを作りながらもゴールを割れず、拮抗した展開が続いた。しかし30分、柏にアクシデントが発生する。久保藤次郎が一発退場となり、柏は数的不利を強いられることに。それでも柏は前半、集中した守備で耐え、スコアレスで折り返した。
後半に入ると、数的優位を得た水戸が徐々に主導権を握る。そして60分、ついに均衡を破る。左サイドから大森渚生がクロスを送ると、一度はこぼれるも、ペナルティエリア内で真瀬拓海が拾ってラストパス。これに反応した多田圭佑が中央から右足で押し込み、先制点を奪った。
勢いに乗る水戸は、その５分後に追加点。敵陣深くでボールを奪った多田の落としを受けた渡邉新太が、ボックス中央から右足で流し込み、リードを２点に広げた。
その後は危なげなく試合をコントロール。数的優位を活かした水戸が勝利し、好調を維持した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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