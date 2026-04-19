Image: OneRidgeTrading

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

爪のケアって、ネイルアートしてる人の専売特許だと思ってませんか？

“爪切りでパチンと切って終わり” じゃない、ちょっとのお手入れで、指先の印象をガラリと変えることができます。大切な人とのお出かけや、大事な商談の前に、しっかりケアしておきたいものですね。

そんな爪ケアを、手間なく楽にしてくれるアイテムが、明治創業、燕三条の老舗「吉田ヤスリ製作所」が手がける「3WAY爪ヤスリ」です。

削る・整える・掻き出すを、1本で

Image: OneRidgeTrading

「3WAY爪ヤスリ」の優れているポイントは、その名のとおり “3つの役割” を1本に凝縮しているところです。

爪をしっかり削る粗目、なめらかに整える細目、そして巻き爪ケアや爪垢取りに活躍する先端のカーブ＆リフター形状。熟練職人が1本ずつ手作業で目立て加工しているため、軽くなぞるだけでよく削れる、気持ちよい使い心地を実現しています。

Image: OneRidgeTrading

特に巻き爪でお悩みの方に嬉しいのが、わずか1mmの薄さに仕上げられた先端部分。爪の端にもスルッと入り込み、格段に使いやすい設計です。

黒の重厚感は、見た目だけじゃない

Image: OneRidgeTrading

本体はサビに強いステンレス製で、丸洗いOK。衛生的に使い続けられるのも、毎日のケアアイテムとしてうれしいポイント。

また、「酸化被膜処理」による漆黒の仕上がりにも要注目。

金属表面に1μm以下の薄い酸化膜を形成することで、耐食性・耐摩耗性を高め、サビや傷にも強い1本に仕上がっている「3WAY爪ヤスリ」。

Image: OneRidgeTrading

表面に細かな傷がついても、酸素と反応して被膜が自己再形成されやすいという特性があるので、美しさが長続きします。

手に持ったときの重厚感と使うたびに高まる愛着。“道具を育てる” 喜びを、日常の爪ケアで味わうことができるのです。

持ち歩けるから、毎日使いたくなる

Image: OneRidgeTrading

今回のプロジェクトでは、持ち運び用のポケットヤスリや、経年変化を楽しめる栃木レザーの専用ケースをセットで入手することも可能。ぜひ、こちらもチェックしておいて欲しいところ。

バッグに忍ばせておけば、ちょっとした待ち時間にもサッと爪ケアができるので、きっと生活の質をアップグレードしてくれるはずですよ。

大切な人へのギフトにも映える専用ボックス付きなので、プレゼントとしても喜ばれる「3WAY爪ヤスリ」。

“良いものを長く使う” サステナブルな観点からもオススメのアイテムについての詳細は、ぜひ以下のリンク先でご確認ください。

1900年創業｜燕三条の匠が手掛ける巻き爪でも使いやすい"黒"の3WAY爪ヤスリ 3,791円 （特別先行配送プラン 約5％オフ） machi-yaで見る

>> 1900年創業｜燕三条の匠が手掛ける巻き爪でも使いやすい"黒"の3WAY爪ヤスリ

Image: OneRidgeTrading

Source: machi-ya