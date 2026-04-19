俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、浅井・朝倉に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、2人は内心、信長の失脚を願い、動きが鈍い。一方、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための時を稼ぎたいが、市の想いは浅井長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。その中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍（2万1000）と浅井・朝倉連合軍（1万3000）が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）。1996年の大河「秀吉」においては第12話「比叡山焼き打ち」（3月24日）で描かれたが、ナレーションベースの約20秒と“超高速”。今回はどうなるのか。

また、のちに豊臣秀長の懐刀となり“築城の名人”と称される藤堂高虎（佳久創）が初登場。当初は浅井長政の家臣だった。