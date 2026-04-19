「ナンバープレートにしたい」と思う富山県の地名ランキング！ 2位「氷見市」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度を迎え、新しい土地での生活を始めた人も多いであろうこの季節。道路を行き交う車の「顔」とも言えるナンバープレートに示された地名に、ふと視線が行くことも。「自分の車に付けてみたい」と夢想するような、響きのよさやステータス性を兼ね備えた地名に選ばれるのは、どのような地域なのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う富山県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「氷見は漢字の見た目が印象的で、すっきりしていてかっこいいと思います。海のイメージもあり、地名としての個性があるのでナンバープレートに付いていたら目を引きそうです。珍しさもあって、覚えやすいところが良いと思いました」（20代女性／東京都）
「なんとなくクールに見えるから」（50代女性／東京都）
「地名を見るだけでブリが食べたくなるから」（50代男性／神奈川県）
▼回答者コメント
「富山県の地名にはあまり詳しくないため、一番知っていて馴染みのある地名を選びました」（30代女性／秋田県）
「富山市は県の中心地として知名度があり、シンプルで分かりやすいのが魅力だと思いました。名前のバランスも良く、ナンバープレートにしても違和感がないと感じたためです」（20代男性／熊本県）
「県名と同じで分かりやすく知名度も高く、安定感と安心感を与えられるから」（40代男性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う富山県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：氷見市／53票2位は、富山湾の北西部に位置する氷見市です。「寒ブリ」をはじめとする海鮮の宝庫として有名で、海越しに望む立山連峰の美しさは息を呑むほど。自然の豊かさとおいしい食のイメージが強く、全国的な知名度も抜群です。親しみやすさと同時に、風光明媚な景観を連想させる地名として高い得票を得ました。
▼回答者コメント
「氷見は漢字の見た目が印象的で、すっきりしていてかっこいいと思います。海のイメージもあり、地名としての個性があるのでナンバープレートに付いていたら目を引きそうです。珍しさもあって、覚えやすいところが良いと思いました」（20代女性／東京都）
「なんとなくクールに見えるから」（50代女性／東京都）
「地名を見るだけでブリが食べたくなるから」（50代男性／神奈川県）
1位：富山市／78票1位に輝いたのは、県庁所在地の富山市でした！ 北アルプスの山々に抱かれた「薬のまち」としての歴史、そして富山湾の恵みなど、県の魅力を凝縮した都市です。近年はコンパクトシティとしての取り組みも進み、先進的で住みやすいイメージが定着。シンプルでありながら、県全体を代表する安心感と誠実さがナンバープレートへの支持に繋がりました。
▼回答者コメント
「富山県の地名にはあまり詳しくないため、一番知っていて馴染みのある地名を選びました」（30代女性／秋田県）
「富山市は県の中心地として知名度があり、シンプルで分かりやすいのが魅力だと思いました。名前のバランスも良く、ナンバープレートにしても違和感がないと感じたためです」（20代男性／熊本県）
「県名と同じで分かりやすく知名度も高く、安定感と安心感を与えられるから」（40代男性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)