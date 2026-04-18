Photo: まついただゆき

日中はポカポカでも、朝晩が寒かったり、日が暮れると急に冷えたり。そんな時に1枚あると頼りになる春の寒さ対策にうってつけなウエアを紹介します。

Vネックで首元もスッキリ

Photo: まついただゆき

フーディーの上にウェアを羽織ると、首元がもこもこと膨らんでしまう…。そんな問題を解決してくれる、春先に最適なシェルジャケットがありました。

それが、モンベルのギア｢ウインドブラスト Vネックジャケット｣です。あえてフードを廃したVネック仕様は、重ね着にピッタリな仕上がり。フード付きのインナーを着ていても、首周りがスッキリと快適になります。

また本製品は、持ち運びのストレスが少ない点もメリット。左胸のポケットを活用したパッカブル仕様になっており、収納時のサイズもコンパクトです。重さも153gと軽量で、携行性の高さも魅力のジャケットと言えますね。

Photo: まついただゆき

「夜は冷え込むかも？」と感じたら、とりあえずカバンに忍ばせておく…こうした使い方も可能なウエアになっています。

気軽に脱ぎ着できて、重ね着にも適したVネックジャケット。寒暖差のある今の時期こそ、フレキシブルに活躍してくれることでしょう。

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神アイテムかも。春の寒さ対策に活躍するモンベルの“衿なし”シェルジャケット

防風・撥水でもムレにくい

Photo: 山田卓立

防風・撥水に強みを持ちながら、通気性も両立。春のレジャーでも頼りになる高機能な1着が、ミレーの｢ブリーズバリヤー II ラインド ジャケット｣です。

こちらのジャケット最大の特徴は、ミレー独自の超撥水素材｢ブリーズバリヤー®｣を採用しているということ。繊維そのものに水を弾く加工が施されているため、水滴が生地に残るスペースを極限まで減らしながら、適度な通気性を確保することが可能になっています。

こうした素材が用いられている本製品は、雨風を防ぎつつも空気の流れを妨げないため、登山やハイキングなど行動量の多いシーンでもムレにくいジャケットです。

Photo: 山田卓立

裏地は起毛メッシュとなっており、汗をかいても肌への張りつきが少なく、快適性と保温性を両立しています。

左ポケットに収納できるパッカブル仕様となっている点もうれしいポイント。気温が読めない出先でもかさばらず、1枚羽織れば安心できる心強い相棒になってくれますよ。

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撥水なのに通気する。春の外遊びにちょうどいいミレーの一着

ラフに着られて、アウトドアでも活躍するトップス

パタゴニアの｢R1エア・クルー｣は、家でののんびり時間から、登山や自転車移動といったシーンまで、さまざまなシチュエーションで活躍してくれる1着です。

ジグザグとした独特の織り模様が特徴で、単なるデザインではなく、体温をコントロールするために計算し尽くされた構造。かさばりを最小限に抑えるとともに空気の循環を促進するこの織り模様、通気性を発揮させるとともに、コンパクトな収納できる点においても一役買っています。

また、用いられている素材は、ストローのように中が空洞になった｢中空糸｣。空気をたっぷりと溜め込むため、しっかり暖かいながらも非常に軽い仕上がりとなっています。

シルエットもスッキリしていて、そのまま街へ出かけても違和感がありません。カジュアルなシーンでも、アウトドアなシーンでも、ラフに着られて汎用性の高い｢R1エア・クルー｣。春の寒さを凌ぐ際にも重宝する1着になっていると言えそうです。

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ラフに着れて、そのまま山にも行ける。パタゴニアのトップスを5年間愛用してます