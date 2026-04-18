女優でタレントの森尾由美（59）が18日に放送されたフジテレビ「はやく起きた朝は…遅咲きスペシャル」（後1・30）に出演し、長年番組で共演する磯野貴理子（62）と松居直美（58）、そして視聴者に次女が結婚したことを報告した。

1994年4月開始の前身番組から同じ3人で続いている長寿番組。32年目に突入した昨年4月以降は有料のCS放送「フジテレビTWO」に移動となったが、その後も地上波で不定期に放送されている。

森尾には長女・優香（ゆうか）さん、次女・真香（まなか）さんと成人した2人の娘がいるが、「その真香がですね…結婚をいたしまして」と報告。磯野と松居から「おめでとう！」と祝福された。

発表はこの日になったが、実は次女が結婚したのは昨年のこと。「去年なんですけど、バタバタっとして。（母である自身の）気持ちがついていかなかった理由が、仕事の都合でいま海外に住んでおりまして。その前に籍を入れたいってことでバタバタって…」。次女夫妻が現在ドイツ在住であることも明かした。

「そんなこともあってちょっとバタバタっと結婚してしまったのでまだ実感が全然わいてなくって」報告が遅れたそうで「お式も挙げてないんです、もちろん」。お相手は日本人だが、会ったのも「何回かなの」という。

「何も…伝えること大してないのかもしれないんだけど、結婚の心得じゃないけど、少し教えたりとかっていうのが本当はあるんでしょうけど、そういうのがないままバタバタバタバタって行っちゃったんで。私が気持ちがついていけてなくて」という森尾。

ここで松居が「大丈夫？由美ちゃん」と声をかけると、森尾は「大丈夫」としながらも「優香の時は“おめでとう”が…。（今回は）バタバタっと行っちゃって…」と気持ちがついていかないことを改めて吐露した。

松居は「分かるよ、由美ちゃん」として、シングルマザーとして育て上げた今年29歳になる一人息子が実家を出た時について「この子が一人暮らしをするにあたって私が全部教えることができたのかなって。そのことを一番強く思ったよ。由美ちゃんの気持ち分かる」と寄り添った。

すると、森尾は「私の気持ちが整理つかなかったの」と声を震わせ、こらえていた涙があふれる。

松居が「でもさ、これまで凄い頑張ってさ、真香ちゃんのこと可愛がって育てた。ちゃんとお母さんを見てさ…」と母の背中を見て育った娘は“大丈夫”だと伝えると、森尾は「ありがとうございます。本人はハッピーなんで。だからそんな心配する…（ことないのは分かっているけど）見送りの時も“心配しないで”って言われて余計泣いちゃって。心配なのかさみしいのか（自分でも）ちょっと分かんなくなっちゃったんだけど」と涙をぬぐっていた。

森尾は1993年に長女、1999年に次女を出産。米国在住の夫とは現在“円満別居婚”中だが、2021年4月に結婚した長女・優香さんが2022年6月に第1子となる香澄ちゃんを出産して初孫に恵まれている。