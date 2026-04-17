アイドルグループ『アンジュルム』の元リーダーで、アーティストの和田彩花さんが17日、自身のインスタグラムを更新し、台湾で婚姻したことを発表しました。

和田さんは「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます。こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています」と報告。

続けて、「私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです。選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています」とつづり、「誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に“おめでとう”と言い合えたら嬉しいです」と思いを明かしました。