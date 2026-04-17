引退を発表したミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」メンバーと氷上バトルを展開した。

「とんねるず」の木梨憲武が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎを連れ回すバスツアー」企画でバラエティー番組初出演を果たした「りくりゅう」の２人。

東京・辰巳アイスアリーナで木梨が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎに会いたいのは、このお二人だ〜！」と絶叫すると、赤の日本代表ウェアで手をつないで氷上に登場。五輪以来のショートプログラムを披露。笑顔でフィニッシュのポーズを決め、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」メンバーを「ヤバい！」「すげ〜！」と大興奮させた。

三浦は「オリンピックぶりのショートプログラムです」とニッコリ。「バラエティーに出るイメージがあまりないから」と言われると「初めてです」と即答。木原も「人生で初めてです」と話していた。