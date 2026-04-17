213円で買えるセブンの″冷凍麺″が高コスパ！4月の週末に購入するとお得感マシマシ。

2026年4月14日発売のセブン‐イレブンの冷凍麺の新商品「セブンプレミアム 中華そば」と「セブンプレミアム つけそば」が、SNSで注目されています。

各213円とお手頃価格ながら、麺量200〜300gという満足感のあるボリューム感が魅力的です。週末限定の冷凍食品のまとめ買いキャンペーンで購入すれば、さらにお得感がありますよ。

「具なしだけどこれは大満足！」

「セブンプレミアム 中華そば」は、煮干しが香る醤油スープであっさりとしており、食べやすい味わいが特徴。麺量は200gです。

「セブンプレミアム つけそば」は麺量が300gとボリューミーで、すっきり酸味の効いた魚介醤油スープを合わせています。

どちらもレンチン調理で食べられます。

SNSでは「200円台前半なのにめっちゃくちゃクオリティ高くて美味いからマジでオススメ！」「200円で量も味もよかった！」「具なしだけどこれは大満足！」といった声が寄せられています。コスパの高さが好評です。

3個同時購入で200円引き！

セブン-イレブンでは、4月17日現在、冷凍食品を一度に3個買うごとに200円引きとなるキャンペーンが開催中です。

開催期間は17日から19日まで、24日から26日まで。金・土・日限定で実施されています。

税別価格から200円引きとなります。冷凍食品を一度に6個買った場合は400円引きになります。

せっかくなら4月の週末に購入してお得に試してみて。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）