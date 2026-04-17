外時間を深める限定セット！ ビアレッティ ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット

記事ポイント ザ・ノース・フェイスとビアレッティのコラボコーヒーセットが数量限定で再入荷します。モカエキスプレスと金属製カップ、コーヒー粉がそろい、外でも本格的な一杯を楽しめます。ザ・ノース・フェイス直営店やオンラインストアなどで購入できます。 ザ・ノース・フェイスとビアレッティのコラボコーヒーセットが数量限定で再入荷します。モカエキスプレスと金属製カップ、コーヒー粉がそろい、外でも本格的な一杯を楽しめます。ザ・ノース・フェイス直営店やオンラインストアなどで購入できます。

ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットは、アウトドアとコーヒーの楽しさを一つにした特別なセットです。

ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットは、山や街で香り高いコーヒーを味わえる限定アイテムとして再登場します。

ビアレッティ「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」

商品名：モカエキスプレス コーヒーセット発売日：2026年4月30日価格：30,800円（税込）数量：日本国内限定300セット取扱店舗：ザ・ノース・フェイス国内直営店（一部店舗）、Goldwin Online Store、ビアレッティ公式オンラインストア（楽天市場店）

モカエキスプレス コーヒーセットは、ザ・ノース・フェイスとビアレッティのロゴやアイコンをあしらった限定デザインで展開します。

モカエキスプレス コーヒーセットは、探索の途中でもイタリアンコーヒーらしい豊かな香りを楽しめる仕上がりです。

セット内容

モカエキスプレス：3カップ用×1金属製カップ：2個付属品：スプーン付きコーヒー粉：100g×1袋

モカエキスプレスは、1933年の誕生以来親しまれてきた直火式エスプレッソメーカーならではの存在感を楽しめます。

金属製カップとコーヒー粉がそろうセット内容は、購入後すぐに特別なコーヒー時間を始めやすい構成です。

ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットは、アウトドア好きにもコーヒー好きにも魅力が伝わる限定商品です。

限定300セットの再入荷は、前回販売で注目を集めたコラボを手に入れる好機になります。

各販売店は、直営店とオンラインストアの両方で購入しやすい販路を用意しています。

ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットの紹介でした。

よくある質問

Q. ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットはどこで買えますか？

A. ザ・ノース・フェイス国内直営店の一部店舗、Goldwin Online Store、ビアレッティ公式オンラインストアの楽天市場店で購入できます。

店頭販売の有無は店舗ごとの取り扱い確認がおすすめです。

Q. ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットには何が入っていますか？

A. セットには3カップ用のモカエキスプレス1台、金属製カップ2個、スプーン、コーヒー粉100gが入っています。

自宅でもアウトドアでもコーヒー時間を楽しみやすい内容です。

Q. ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセットの販売数は決まっていますか？

A. 日本国内での販売数は限定300セットです。

数量限定の再発売なので、確実に手に入れたい場合は発売日にあわせて販売店やオンラインストアを確認すると安心です。

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