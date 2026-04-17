NCT WISH、本日（17日）ソウルアンコール公演開幕！新曲『Ode to Love』ステージ初披露へ

NCT WISHが、待望の新曲パフォーマンスを初公開する。

NCT WISHは、本日（4月17日）から19日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで初の単独コンサートツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」のアンコール公演を開催する。

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特に、初日の公演でNCT WISHは、1stフルアルバムのタイトル曲『Ode to Love』のステージを初披露する予定だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

『Ode to Love』は、クランベリーズ（The Cranberries）の名曲『Ode To My Family』をサンプリングしており、原曲の象徴的なハミングのモチーフを再解釈したNew UK Garageベースのダンスポップナンバーとなっている。

NCT WISHは今回のステージで、爽やかなエネルギーはそのままに、一段と成長したパフォーマンスを披露する予定だ。「トゥトゥルトゥ」という歌詞に合わせた中毒性の高いポイントダンスが特徴で、なかでも指で唇をなぞる振付は、シオンが直接制作に参加した。

また、17日に公式YouTubeチャンネルなどで公開されたMVティザー映像では、原曲のハミングが流れ大きな話題を呼んだ。新曲の一部が流れると雰囲気が一変し、夢の世界に入り込んだメンバーたちの多彩な姿が映し出され、本編のストーリー展開にも関心が集まっている。

なお、NCT WISHの1stフルアルバム『Ode to Love』は、4月20日午後6時より各種音楽配信サイトにてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）