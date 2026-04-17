Google（グーグル）は、Androidの次期バージョンの「Android 17 Beta 4」を公開した。

今回のアップデートは、「Android 17」の提供前の最終段階と位置づけられており、開発者は「Android 17」での変更点を確認してアプリを修正できる。

主要な変更点として、「Android 17」を対象とするアプリは、画面の向きやサイズの制約を拒否できなくなり、動的コード読み込み（Dynamic Code Loading）の制限、ローカルネットワークへのアクセスはデフォルトで禁止され新しい権限が必要となる。

また、バックグラウンドでの音声再生は、オーディオ再生、音量変更APIなどの操作に制限が適用される。フィードバックに基づくBeta 2からの変更点として、アラーム音の除外などが行われた。

アプリとユーザーにより安定した環境を実現するため、アプリが使用するRAMには、デバイスの総RAM容量に基づいたアプリメモリ制限（App memory limits）が適用される。「Android 17」では、保守的な制限が設定され、UIのカクつきやバッテリー消費の増大、アプリの強制終了などの問題を引き起こす前に、極端なメモリリークや外れ値を検出しやすくなる。