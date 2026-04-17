きょうの日中は晴れる所が多く、過ごしやすい陽気になりそうです。朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。ただ、西日本は雲が広がりやすく、雨雲のかかる所もありそうです。小笠原諸島は台風4号の影響で、高波に警戒が必要です。日曜日は広い範囲で晴れて、夏日になる所が多くなりそうです。

【穏やかな陽気 西日本では雨の所も】

高気圧に覆われて、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、湿った空気や前線の影響で、日中は西日本を中心に雲が広がりやすくなり、夕方以降は九州や四国、中国地方で雨の降る所がありそうです。沖縄は急な雨や雷雨にご注意ください。

【日中は5月並みの陽気も】

日中の気温は太平洋側を中心にきのうより低くなりますが、それでも広い範囲で平年を上回る陽気になるでしょう。西日本や東日本は22℃前後の予想です。日本海側はきのうより大幅に高い所もあり、新潟で23℃、松江は25℃まで上がり、5月下旬から6月上旬並みの見込みです。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :18℃ 釧路 :8℃

青森 :16℃ 盛岡 :20℃

仙台 :15℃ 新潟 :23℃

長野 :25℃ 金沢 :23℃

名古屋:22℃ 東京 :21℃

大阪 :24℃ 岡山 :22℃

広島 :21℃ 松江 :25℃

高知 :22℃ 福岡 :23℃

鹿児島:23℃ 那覇 :26℃

【台風4号 小笠原諸島は高波に警戒】

大型で強い台風4号は強い勢力を維持したまま、あすにかけて小笠原近海を北上する見込みです。小笠原諸島では大しけとなるため、うねりを伴った高波に警戒が必要です。太平洋側も、うねりや高波に注意が必要です。

【日曜日は夏日地点続出へ】

あすは西日本や日本海側を中心に、にわか雨の所がありそうです。日曜日は広い範囲で晴れて、関東から西で25℃以上の夏日となり、日中は汗ばむくらいになるでしょう。

あすは札幌や函館で、さくらが開花する見通しです。