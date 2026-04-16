C・ロナウドが体調不良、ロッカールームで嘔吐も…指揮官「胃の痛みと全身に疲労感」
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが体調不良を抱えながらプレーしていた。アルナスルを率いるジョルジェ・ジェズス監督が明かした。『beIN SPORTS』が伝えている。
サウジ・プロリーグ第24節・アルイテファク戦でアルナスルは1-0の勝利を収めた。この試合では前半31分、ロナウドのシュートから生まれた流れを起点に、キングスレイ・コマンが押し込んで決勝ゴール。チームはリーグ戦15連勝を達成し、首位を走っている。
試合後、ジェズス監督はC・ロナウドのコンディションについて言及。「彼を起用しないことも考えていた。良い状態ではなかった」と明かし、「彼は胃の痛みと全身の疲労感に苦しんでいた。交代させた後はロッカールームへ直行し、嘔吐していた」と説明した。
それでもロナウドは後半44分までプレーを続けた。試合では最多となる10本のシュートを放つなど積極的な姿勢を見せた。今季リーグ戦ではここまで24得点を記録している。
サウジ・プロリーグ第24節・アルイテファク戦でアルナスルは1-0の勝利を収めた。この試合では前半31分、ロナウドのシュートから生まれた流れを起点に、キングスレイ・コマンが押し込んで決勝ゴール。チームはリーグ戦15連勝を達成し、首位を走っている。
それでもロナウドは後半44分までプレーを続けた。試合では最多となる10本のシュートを放つなど積極的な姿勢を見せた。今季リーグ戦ではここまで24得点を記録している。