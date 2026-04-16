“北海道が生んだ最強姉妹”姫野ひなの＆ゆめの、水着グラビア挑戦 撮影が決まり「まずママに報告！」
アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのと妹・姫野ゆめのが、16日発売の『週刊ヤングジャンプ』に姉妹で初掲載された。実の姉妹によるグラビア共演が実現し、“コロポックル姉妹”として親しまれる2人の魅力が詰まった内容となっている。
【別カット】2人だけの空気感…姉妹で美ボディを披露した姫野ひなの＆ゆめの
姫野姉妹はグループのメンバーとして活動する一方、SNSでも人気を集める注目の存在。リーダーの姫野ひなのと、新メンバーの姫野ゆめのによる姉妹コンビとして話題を呼び、「いつかこの世界を1ミリムーブさせちゃうんだから。」というグループコンセプトを体現する存在だ。
今回の初掲載について、ひなのは「私も小さい時からゆめめと一緒にお仕事することが夢で…本当に叶うと思わなくてびっくりしたし、すごくありがたいなって。幸せです！」と喜びを語る。撮影が決まった際には「まずママに報告しよ！」と家族に真っ先に伝えたエピソードも明かし、姉妹の絆の深さをにじませた。
撮影中の様子については、緊張していたというゆめのが本番では一転して楽しそうに振る舞っていたといい、「思考がおなじでやっぱり姉妹だなと思いました」と振り返る。一方のゆめのも「お姉ちゃんと一緒にお仕事ができたことが本当にうれしくて」と語りつつ、「次は一人でも呼んでいただけるように」とさらなる成長への意欲を見せた。
誌面ではプールやハートの浮き輪を使ったカットなど、自然体で無邪気な表情が印象的な内容に仕上がっている。ゆめのは「普段の姉妹の空気感だったり2人だけの時しかみれない素の表情が見れる特別な1ページ」とアピールし、ファンに向けて見どころを語った。
また、今回の撮影に向けては2人で筋トレに励んだことも明かされ、ひなのからポージングのアドバイスを受けながら臨んだという。姉妹で高め合いながら作り上げたグラビアとなっている。
今後の目標について、ひなのは「次はコロポックル姉妹で表紙を飾れるように頑張りたい」と宣言。さらに「北海道に携わるお仕事を二人でしたい」と語り、地元への思いも口にした。ゆめのも「毎日進化していけるように」と決意を語り、姉妹でさらなる飛躍を誓った。
【別カット】2人だけの空気感…姉妹で美ボディを披露した姫野ひなの＆ゆめの
姫野姉妹はグループのメンバーとして活動する一方、SNSでも人気を集める注目の存在。リーダーの姫野ひなのと、新メンバーの姫野ゆめのによる姉妹コンビとして話題を呼び、「いつかこの世界を1ミリムーブさせちゃうんだから。」というグループコンセプトを体現する存在だ。
撮影中の様子については、緊張していたというゆめのが本番では一転して楽しそうに振る舞っていたといい、「思考がおなじでやっぱり姉妹だなと思いました」と振り返る。一方のゆめのも「お姉ちゃんと一緒にお仕事ができたことが本当にうれしくて」と語りつつ、「次は一人でも呼んでいただけるように」とさらなる成長への意欲を見せた。
誌面ではプールやハートの浮き輪を使ったカットなど、自然体で無邪気な表情が印象的な内容に仕上がっている。ゆめのは「普段の姉妹の空気感だったり2人だけの時しかみれない素の表情が見れる特別な1ページ」とアピールし、ファンに向けて見どころを語った。
また、今回の撮影に向けては2人で筋トレに励んだことも明かされ、ひなのからポージングのアドバイスを受けながら臨んだという。姉妹で高め合いながら作り上げたグラビアとなっている。
今後の目標について、ひなのは「次はコロポックル姉妹で表紙を飾れるように頑張りたい」と宣言。さらに「北海道に携わるお仕事を二人でしたい」と語り、地元への思いも口にした。ゆめのも「毎日進化していけるように」と決意を語り、姉妹でさらなる飛躍を誓った。