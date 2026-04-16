最大28名

ドイツの航空機整備企業、ルフトハンザ テクニックなどが、同国で行われている航空機内装展示会において、ナローボディ（単通路）機向けVIPキャビンコンセプト「The BOW」を発表しました。公開された内装のイメージは、一般的な旅客機とは異なる”豪華絢爛”なものとなっています。

【画像】えっ…これが「超VIP向け単通路旅客機」驚愕の機内仕様です

「The BOW」はMWグループ傘下のデザインワークスと独占的に共同開発された、モジュール式の客室仕様です。ターゲット層は、VIPの乗客一人ではなく、企業の取締役会、プロスポーツチーム、ツアーを行う音楽グループなどで、最大28名の乗客を乗せられます。

客席は可動式のパーテーションを持つプライベートスイートとなっており、楽器、プロ用機材、私物などを収納できる容量を持ちます。遮音材やムード照明なども装備できるほか、次世代型リモコンやサウンドシステムなどの先端技術も搭載します。

また中央ラウンジには、2つの多機能湾曲型タッチスクリーンディスプレイと、個別のテーブルを備えた4つのセグメントに分割可能な大型プレゼンテーションテーブルが設置され、共同作業スペース、もしくはハイクラスなダイニングとしても利用できるということです。