FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETを輩出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。リアルサウンドでは、第五弾グループとしてデビューしたMORE STARの連載インタビューをスタート。メンバー全員がデビュー前にプロジェクトの次世代メンバーであるKAWAII LAB. MATES（略称：メイツ）として活動し、切磋琢磨の期間を経て、2025年12月12日の『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でステージデビューを果たした。

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リアルサウンドでは、そんなMORE STARの“今”に迫る連続インタビューを企画（毎週木曜日更新予定）。全員インタビューに続き、ソロインタビュー Vol.3となる本稿では、黄色担当の笹原なな花に話を聞いた。

グループ最年少ながら、ハキハキとした言動と高いポテンシャルでメンバーを引っ張る“しっかり者”のイメージが強い笹原。しかし、アイドルとしてのその歩みは、自身のコンプレックスと向き合いながら涙を流し続ける日々だった。なぜ笹原は変わることができたのか。そして今、ひとりのアイドルとして何を目指しているのか。アメリカから始まる半生とともに語ってもらった。（編集部）

■アメリカから日本へ――新体操とダンスに熱中した幼少期

ーー笹原さんは、これまでどんな人生を歩んできましたか？

笹原なな花（以下、笹原）：2歳から5歳まで、父の仕事の都合でアメリカに住んでいました。日本に帰ってきて新体操を習い始めたんですけど、小学5年生のときコロナ禍になりまして。ちょうどそのタイミングで、NiziUさんが結成されたオーディション番組『Nizi Project』を観て「新体操は辞めてダンスをやりたい！」と思ったんです。そこからジャズダンス、ハウスダンスなどを始めました。K-POPのアイドルさんとか日本のアイドルさんを通して、私も人に元気や勇気を届けて、少しでも人生を明るく照らすような存在になりたいと思いまして。お母さんに「私、芸能界に入りたい」と伝えたところ、最初は反対されましたが、父も母も「あなたの夢だったら、全力で応援してあげるね」と背中を押してくれて。KAWAII LAB.のオーディションを受けて、今はMORE STARとして活動させていただいています！

ーーちなみに、アメリカのどちらに住んでいたんですか？

笹原：サンフランシスコに住んでいました。幼かったので、当時の記憶はほとんどないんですけど、向こうにいたおかげで英語はすごく得意です！ MORE STARが世界進出したときには、語学力を活かしてメンバーのことを全力で支えたいと思っています。

ーーサンフランシスコを離れるときは寂しかった？

笹原：めちゃくちゃ寂しくて大号泣しましたね。海外の友達とバイバイするとき、コアラの指人形をもらったんです。それは友達が本当に大事にしていたものなんですけど「Friends Forever」と言って渡してくれて、今でも私の宝物です。

ーー帰国後に新体操を始めたのは、どんなきっかけがあったんですか？

笹原：「習い事を始めたい」と思っていたとき、お母さんに勧められたのが新体操でした。いざやってみたら、すごく楽しくて没頭しました。最初は通常のクラスにいたんですけど、途中でスカウトしていただき、大会に出るための強化クラスに入りまして。そこから毎週土日は、3時間みっちり練習する日々を送っていました。大会では強いチームが参加しているなか小学4年生のときに初めて1位をいただくことができました。周りの方々に支えていただきながら、自分なりに一生懸命取り組んでいました。

ーーそれだけの活躍と期待をされていたのなら、新体操を辞めるのは簡単ではなかったのかなと。

笹原：そうですね。「本当にいいの？」と先生に引き止めていただいたのですが、私が自分の思いを伝えたら「そんなにダンスがやりたいなら、頑張りなさい。でも、新体操がやりたくなったら、いつでも帰っておいで」と優しい言葉をかけていただいて。新体操で培ったスキルを活かすつもりで、ダンスを始めました。

ーーいざ始めてみて、手応えはいかがでしたか？

笹原：ジャズダンスに関しては、新体操と似ている部分があったので、割と得意ではあったんです。ただ、ハウスダンスはかなり苦戦しまして。ストリートやヒップホップとも違う、絶妙なリズムの取り方をするんですよね。初めて出会うジャンルだったので、最初はどうやってステップを踏めばいいのか分からないし、どうやって音に合わせて体を動かせばいいのかも分からない状態で始めたので、めちゃくちゃ難しかったです。それでも必死に続けていて、あるときスタジオで踊る自分の顔を鏡で見たら、すごく笑顔を浮かべていることに気づいて。「ダンスが大好きなんだな」「私は心から楽しいと思っているんだな」と嬉しくなりました。

ーーダンスを始めて最初のターニングポイントで言うと、どの場面が浮かびますか？

笹原：スタジオの先生は普通の生徒だけでなく、アイドルの方にもダンスを教える機会が多くて「この人はこうだったよ」と話をしてくださって。それまではNiziUさんとかK-POPアイドルが好きだったんですけど、先生を介して日本のアイドルにも興味を持つようになりました。なかでもいちばん好きだったのが、超ときめき♡宣伝部さん。ときめきをひたすら放ち続ける、そのかわいさに魅了されて大好きになりました。ライブも圧巻で、SEを聴いただけで感動しちゃう。とき宣さんのライブを観て「こんなに泣けちゃうくらい素晴らしいライブができるアイドルって、最高だな！」と感じると同時に、私も人の心を揺さぶるパフォーマンスをしたいと思いました。ファンとして観客席から観るのも楽しくて大好きなのですが、ステージの上だからこそ感じる会場の輝きとか、皆さんに元気や勇気を届ける喜びに魅力を感じて、私もアイドルになりたいと決意しました。

ーーとき宣のなかで推しメンはいますか？

笹原：辻野かなみさんが大好きで、特典会にもよく行っていたんです。辻野さんの好きなところは、リーダーとしてみんなを引っ張っていく姿はもちろん、大人っぽさもありつつ、キラッキラなかわいさもあって。そのギャップが心に刺さりました。

ーーそんな笹原さんが、KAWAII LAB.のオーディションを受けたのはどうして？

笹原：当時、FRUITS ZIPPERさんが初めて海外でライブをされていて、「KAWAII LAB.のアイドルは国外まで行けるんだ！」と衝撃を受けたんです。私は洋楽を聴いたり、洋画を観たりするのがすごく好きで、英語も得意だから「日本から世界に羽ばたけるアイドルってすごいな」って。KAWAII LAB.は“原宿から世界へ”というコンセプトを掲げているので「ここしかない！」と考えてオーディションを受けました。

ーーご家族に相談されましたか？

笹原：はい。両親はビジュアルから、歌やダンスに関してもアドバイスをくれていて。ふたりには恥ずかしくて直接言えないですけど（笑）……全力で背中を押してくれるので、すごくありがたいなと思っています。

ーーそんな理解のあるご両親は、それぞれどんなお人柄でしょう？

笹原：お母さんはすごくしっかりしていて、優しいときもあれば、ちゃんと厳しくしてくれるときもあって……理想的なママです。お父さんはユーモアがあって、常に「ガハハ！」と笑っているような陽気なパパです。

ーーまさに、絵に描いたようなご両親ですね。

笹原：そうなんです！ この家に生まれてめちゃくちゃ良かったな、って毎日思います。恥ずかしいですね（笑）。

ーー見た目とか性格を含めて、笹原さんはどちらに似ているんですか？

笹原：どちらにも似てるって言われます。ふたりともすっごく真面目なんですよ。そこは私も受け継いでいるのかなって思うのと……見た目は「お母さんとお父さんを5：5で混ぜ合わせた顔」ってよく言われます（笑）。

ーー真面目と言いましたけど、おそらく笹原さんは小さい頃から優等生タイプだったんだろうなと思います。

笹原：アハハハ、嬉しいです！ 中学生の頃は「テストで絶対に高得点を取りたい」と燃えていて、1学年200人いるなかで絶対に上位になりたいと取り組んでいました。不動の1位がいたので、ずっと2位でしたけど。

ーー十分すごいですよ。

笹原：自分よりも上がいるからこそ、高みを目指して勉強に励んでいましたね。

■CANDY TUNE 福山梨乃との涙の思い出

ーー勝手な予想ですけど、学級委員とか生徒会をやってませんでした？

笹原：クラスの代表委員をやっていました。図書委員とか新聞委員のような分野よりも、みんなと話し合ったり、まとめたりするのが好きなので、代表委員を中学と高校でやっていました。

ーー人前に出ることが好きだった？

笹原：そうですね！ 人前に出ることに苦手意識がなく、楽しみながら取り組めていました。だからこそ、アイドルができているのかなって思いますし、MORE STAR内ではメンバーから「最年少なのに、つい頼ってしまう存在」と言ってもらえることが多いです。それだけ自分は人を引っ張るとか、まとめるのが好きなんだろうなって。

ーー話していても、実年齢と精神年齢がいい意味であっていない印象があります。

笹原：顔つきについては、周りの方から「大人っぽい」と言っていただくこともあるんですが、性格や多趣味なところ、特技なども、大人っぽい印象に繋がっているのかなって思います。ただ、年下ならではのフレッシュさも大切にしたいのですが、私の場合は“最年少感”が出ないのが悩みでもあります（笑）。

ーーしっかりしているからこその悩みが。

笹原：でも、あえてラフにするのも自分じゃないなと思って。そこは難しいですね。

ーー確かに、ここから路線変更するのも違和感がありますしね。

笹原：そうなんですよ！ 急におバカキャラになっても、自分が苦しむだけな気がします（笑）。なので「最年少だけど、しっかり者」というギャップを大事にしようと思います。

ーー最年少と言えば、KAWAII LAB.のオーディションを受けたときも、周りは年上が多かったのかなと思います。

笹原：はい。当時は中3だったんですけど、お姉さんが多くて「ここにいていいのかな？」と戸惑いました。でも、オーディションが終わって、帰りがけにお母さんから「どうだった？」と聞かれたときは、「もしかしたらできるかもしれない」と答えたのを覚えています。

ーーカッコいい！

笹原：ハハハ。あと、面白いエピソードがあって、私の隣にいたのがメンバーの鈴木花梨だったんですよ！ たまたま横にいたふたりが、同じグループでデビューしてるのは感慨深いです。

ーー運命的なものを感じますね。ちなみにオーディションで大変だったことは？

笹原：当時は体型管理をめちゃくちゃ頑張っていて、家から最寄駅まで徒歩30分なんですけど、行きも帰りも歩いたり、家では有酸素運動をしたり。さらに食事制限もして、少しでも細く見えるように励んでいました。

ーー中3にもかかわらず、すごくしっかりしている。

笹原：それだけKAWAII LAB.のオーディションに賭けていました。面談で木村ミサさんに応募した理由を聞かれたときも「世界に羽ばたきたいです！」と力強く言いましたね。

ーーその後、KAWAII LAB. MATESを経て、MORE STARのメンバーに選ばれたときは、どんな心境でしたか？

笹原：自分でも驚くくらい冷静で、名前を呼ばれたときは普通にスタスタと歩いて行ったんですよね（笑）。そのときの空気的に「やったー！」と喜ぶ感じではなくて、かといってしょんぼりするのも変だなと思って。それで微妙な反応にはなってしまったんですけど、内心は安心したのがいちばんで。それこそオーディション前からずっと心配していて、そのひとつに「年齢が低いことが不利になってしまうかも」と思っていたんです。でも実際は、ミサさんは年齢ではなくて、実力や内面をしっかり見てくださる素晴らしいプロデューサーさんなので、私自身のポテンシャルを評価していただけたことが嬉しかったです。

ーーMORE STARの活動初期を振り返って、印象に残っていることはありますか？

笹原：オーディション前、CANDY TUNEのりのまる（福山梨乃）さんとお話しする機会があって。「受かっても落ちてもハグしに行っていいですか？」と聞いたら、「いいよ、頑張って！」と言ってくださって。いざメンバーに選ばれたあと、喜びの報告と一緒にハグすることができました。りのまるさんも一緒に泣いてくださり「本当によかったね」とお姉ちゃんのように喜んでくださったのが、いい思い出として残っています。

ーーおふたりはいつから親密な関係になったんですか？

笹原：りのまるさんは私がメイツだった時代から、みんなのことを見守ってくださっていて。SNS講習会を開いてくれたり、「メイツはこうしたら、もっと良くなるんじゃない？」とアドバイスをたくさんくださっていたんです。メイツのときから変わらず、今も頼れる先輩です。しかも、りのまるさんは上智大学を卒業していて、英語をひとつの強みにされているんです。そういう意味でも、親近感と憧れの気持ちがあります！

ーーMORE STAR結成から現在まで、ご自身のなかで成長したと思うところはどこでしょう？

笹原：いちばんは歌が成長したと思います！ メイツに入りたてのときは、歌のことが何も分からなくて。アイドルって、愛嬌があってかわいくて高い声がベースだと思っていたので、それを無理やり出して喉を痛めてしまったりして、毎日泣いてはメンバーに慰めてもらう日々でした。本当に辛かったんですけど、素晴らしいボイトレの先生と出会って、喉を痛めないミックスボイスを教わりました。私がいちばん重視していたのが基礎トレなんです。最初は「基礎トレって本当に効果あるのかな？」と思っていたんですけど、いざやってみると前とは全然違くて。基礎トレのおかげで、この声があるなって思います。

あとは、KAWAII LAB.の先輩方は、それぞれに個性があるんですよね。私が歌でいちばん参考にさせていただいてるのが、FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん。オシャレでチルい感じの歌唱が大好きで、きゅるきゅるなかわいい声だけがアイドルじゃないんだなって、るなぴさんから学んで今もお手本にさせていただいています。私はグループのなかでも声が低くて、ハスキーっぽいんですけど、その声を活かしてオシャレな歌い方をするのが、私の強みだなと思っていて。苦手だった歌を強みにできたのは、最大の成長だと感じています。

■山本るしあの言葉で変わった意識

ーー精神面において成長を感じるところは？

笹原：歌に悩んでいたときは、自分のことしか考えられなかったんです。でも徐々に余裕がでてきたのと、メイツ加入して間もない遠藤まりんと高梨ゆながMORE STARのメンバーになったことで、アドバイスをするようになったり、周りのことちゃんと見れるようになった。自分のことだけじゃなくて、グループとしていいものを作るために動けるようになったのが、精神的には大きな変化だと思います。あとは、昔ほど泣かなくなりましたね。

ーー泣かなくなったのは、何かきっかけがあったのでしょうか？

笹原：それこそボイトレの先生は、私が苦しんでいた時期からずっと一緒にいてくださっていて。あの頃は、レッスンで毎回のように泣いていたんです。先生から「16歳になったら、もう泣かないよ」と言われたのもあり、少しずつ強くなっていきました。メンバーにも「あんなに泣き虫だったのに、すごいね」って。アイドルとして活動していくなかで、苦しさだけでなく、楽しさも感じられるようになりましたし、ステージに立つ自分が大好きになりました。

ーーメンバーの存在も成長する上で、大きな糧になっているように思います。

笹原：本当にそうで、声にコンプレックスを感じていたとき、裏声を使って無理やりかわいい声で喋っていたんです。そしたら、山本るしあに「かわいい声で喋らなくても、自分らしくいれば大丈夫だよ」と言ってもらえて。それがきっかけで「自然体の声が自分のかわいさなんだな」と気づけました。

ーーそれまではかわいい然としたアイドルを目指していたけど、今は自分らしさを活かしたかわいいアイドル像を見つけたんですね。

笹原：そうですね。それこそKAWAII LAB.は、それぞれの違ったかわいいを肯定する場所だと思っていて。アイドルってひとつの形だけじゃなくて、何万、何億通りの正解がある。そのなかで、自分のかわいさを提示するのがKAWAII LAB.だと思っています。オーディションのときも「いろんなかわいいを、私はこの環境で表現したいです」と強く伝えていたのが、受かった要因だった気がします。

そもそも日本のかわいい文化に触れるきっかけが、きゃりーぱみゅぱみゅさんなんですよ。アメリカにいたとき、きゃりーさんのライブを観る機会があって。そこで初めて日本のかわいい文化に触れて、すごく心が満たされたというかハッピーな気持ちになって、幼いながらに「すごいな……！」と感動しました。今、私がアソビシステムにいられるのは、きゃりーさんの存在があったからなんです。もはや、私の原点となる方ですね！

ーーほかにも、笹原さんが憧れている先輩は？

笹原：CUTIE STREETの板倉可奈さんが憧れの先輩で、KAWAII LAB.に入る前から大好きです。可奈さんは顔が大人っぽくて、ミステリアスな雰囲気をお持ちなんですけど、ステージではカッコいいダンスを披露されていて。“板倉可奈”という自身のブランドを持っていらっしゃるのが、すごくカッコいい。私も自分のかわいいを見つけられる、カッコいいアイドルになるのが夢です。

ーー先輩グループに対しては、どんな印象を持っていますか？

笹原：去年『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）にFRUITS ZIPPER さん、CANDY TUNEさんが出演されているのを観て、本当にワクワクしましたし、自分たちももっと努力をしていかなきゃなって思いました。今は先輩達に助けられている場面がすごく多くて、それこそKアリーナ横浜でデビューさせていただけたのも、先輩方のおかげ。それ以外の大きなイベントに出演させていただいてるのも、先輩方が活躍されているおかげなので、これからは頼ってばかりではなくて、MORE STARもKAWAII LAB.の一員として盛り上げていき、最終的には世界に私たちのかわいいを発信していきたいです。

ーーMORE STARが成長していくために、笹原さんはどんな役割を果たすべきだと考えていますか？

笹原：自分では、人の良さを引き出すことが比較的得意なのかなと感じています。TikTokとかXでも、メンバーの写真とか動画を上げて「この子のここがいいんだよ」と発信するのが特技なので、そういう面ではMORE STARを広く宣伝していけるのかなって思います。

ーーグループとして、また個人としての夢や目標を教えてください。

笹原：直近の活動で言うと、7月7日に初の単独ライブを開催するんですけど、会場の豊洲PITは2000人以上が入るキャパなんです。私たちがメイツ時代に立ったライブの最大キャパが1500人で、そのときは客席が埋まらなくて、すごく悔しい思いをして涙を流したメンバーもいました。MORE STARとしてデビューしたからには、絶対に最大規模のキャパを満員にしたいです。あと、7月7日は私の誕生日なんですよ。個人的にもスペシャルな日なので、絶対に成功させたいと思います！

ーー個人として挑戦したいことはなんでしょう？

笹原：アイドルをいちばんの軸にするのはもちろんとして、女優さんのお仕事もやってみたいです。昔からディズニー映画を観ることが好きで、心が温まる演技をされる俳優さん達を尊敬していますし、北川景子さんの『家売るオンナ』（日本テレビ系）とか、日本のドラマも大好きなんですよ。ドラマを観ないと生きていけないくらいのテレビっ子なので、お芝居を通して人に安らぎや感動を与えられる女優さんになるのが、個人的なひとつの目標です！

ーー今日は笹原さんの半生をお聞きしましたが、これまでの歩みを振り返ってどのように感じましたか？

笹原：幸せな人生を送っているなと再確認しましたし、結構いろんなことがあったなと。まだ16年間しか生きていないですけど、人生で経験した一つひとつが今のアイドル活動に繋がっているんだな、と気づくきっかけになりました。

（文・取材＝真貝聡）