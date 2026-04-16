「日経225先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万4648枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4648枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14648( 12603)
ソシエテジェネラル証券 12115( 10325)
バークレイズ証券 5157( 5100)
モルガンMUFG証券 4511( 2976)
サスケハナ・ホンコン 2875( 2875)
JPモルガン証券 3115( 1903)
ゴールドマン証券 3136( 1661)
BNPパリバ証券 2700( 1563)
野村証券 3593( 1479)
SBI証券 2278( 1275)
日産証券 858( 858)
シティグループ証券 2027( 852)
ドイツ証券 830( 805)
みずほ証券 926( 789)
松井証券 714( 714)
大和証券 909( 693)
楽天証券 1054( 622)
ビーオブエー証券 1918( 595)
三菱UFJ証券 765( 406)
三菱UFJeスマート 535( 405)
UBS証券 1611( 0)
SMBC日興証券 175( 0)
岡三証券 60( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 242( 242)
楽天証券 87( 81)
SBI証券 77( 71)
ABNクリアリン証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 33( 31)
インタラクティブ証券 17( 17)
JPモルガン証券 14( 14)
日産証券 12( 12)
バークレイズ証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14648( 12603)
ソシエテジェネラル証券 12115( 10325)
バークレイズ証券 5157( 5100)
モルガンMUFG証券 4511( 2976)
サスケハナ・ホンコン 2875( 2875)
JPモルガン証券 3115( 1903)
ゴールドマン証券 3136( 1661)
BNPパリバ証券 2700( 1563)
野村証券 3593( 1479)
SBI証券 2278( 1275)
日産証券 858( 858)
シティグループ証券 2027( 852)
ドイツ証券 830( 805)
みずほ証券 926( 789)
松井証券 714( 714)
大和証券 909( 693)
楽天証券 1054( 622)
ビーオブエー証券 1918( 595)
三菱UFJ証券 765( 406)
三菱UFJeスマート 535( 405)
UBS証券 1611( 0)
SMBC日興証券 175( 0)
岡三証券 60( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 242( 242)
楽天証券 87( 81)
SBI証券 77( 71)
ABNクリアリン証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 33( 31)
インタラクティブ証券 17( 17)
JPモルガン証券 14( 14)
日産証券 12( 12)
バークレイズ証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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