運用負担を減らす進化！ ペネトレイト・オブ・リミット「amie AIチャットボット」

記事ポイント 「amie AIチャットボット」v4.0.0は対話型検索と自動チューニングを搭載します。「amie AIチャットボット」v4.0.0は正しい資料へ案内する設計で企業の情報活用を支えます。「amie AIチャットボット」v4.0.0は学習上限拡大やGemini連携追加で運用性を高めます。 「amie AIチャットボット」v4.0.0は対話型検索と自動チューニングを搭載します。「amie AIチャットボット」v4.0.0は正しい資料へ案内する設計で企業の情報活用を支えます。「amie AIチャットボット」v4.0.0は学習上限拡大やGemini連携追加で運用性を高めます。

「amie AIチャットボット」v4.0.0は、企業内外に散在する資料やノウハウを横断検索しやすくする最新バージョンです。

「amie AIチャットボット」v4.0.0は、対話型検索と自動チューニングの追加によって、企業活動を支える知的インフラとしての使いやすさを高めます。

ペネトレイト・オブ・リミット「amie AIチャットボット」

サービス名：amie AIチャットボットバージョン：v4.0.0リリース日：2026年4月16日提供元：ペネトレイト・オブ・リミット株式会社

「amie AIチャットボット」は、マニュアルや業務ノウハウをAIで横断的に検索し、必要な情報にたどり着きやすくするサービスです。

「amie AIチャットボット」は、AIが答えを断言するのではなく、利用者を正しい資料へ案内することで、現場で使いやすい情報基盤を実現します。

対話型検索

「対話型検索」は、曖昧な質問や口語表現でもAIが意図をくみ取り、適切な資料探しをサポートする機能です。

「対話型検索」は、正しい資料を見つけるためのガイド役に徹することで、誤情報のリスクを抑えながら一次ソースへ導きます。

利用条件：外部LLM連携が必要対応内容：曖昧な質問、口語表現、チャット形式の絞り込みカスタマイズ：AIキャラクターの方言や語尾の設定が可能

「対話型検索」は、会話を重ねながら候補を絞り込めるため、欲しい情報によりスムーズに到達できます。

「対話型検索」は、利用シーンに合わせた話し方の調整にも対応し、社内外で使いやすい案内体験を広げます。

自動チューニング

利用条件：外部LLM連携が必要自動化範囲：想定質問の生成、精度評価、学習、再評価実行方法：スケジュールによる定期実行設定が可能

「自動チューニング」は、管理者が手動で担っていたメンテナンスをAIが代行し、運用負担を軽減する機能です。

「自動チューニング」は、登録資料をもとに精度改善の工程を自動化することで、継続運用の手間を大きく減らします。

「自動チューニング」は、導入初期の精度向上だけでなく、運用を続ける中で生じる回答精度の低下にも自律的に対応します。

「自動チューニング」は、定期実行設定によって保守作業を平準化し、管理者の負担を抑えながら品質維持を支えます。

仕様拡張

UI/UX改善：チャット画面の操作性と視認性を向上表示ロジック改善：学習モデル「v3」で類似度が同等の場合は更新日時が新しいファイルを優先表示学習上限：従来の2万ページから最大10万ページへ拡大可能（有償オプション）連携可能LLM：Geminiを追加

「amie AIチャットボット」v4.0.0は、大規模なドキュメント運用に対応しやすい仕様拡張によって、企業利用の幅を広げます。

「amie AIチャットボット」v4.0.0は、見やすさと検索性の改善に加え、連携先の拡充によって柔軟な導入を後押しします。

信頼設計

回答方式：複数資料を混ぜず元資料そのままを提示確認性：根拠資料の該当箇所を原文のまま表示管理機能：管理者がAIの振る舞いを制御できるコンソールを搭載

「amie AIチャットボット」は、元資料をそのまま示す設計によって、業務で使う情報の信頼性を高めます。

「amie AIチャットボット」は、利用者自身が根拠を確認しやすいため、社内基準に沿った安定運用を進めやすいサービスです。

「amie AIチャットボット」v4.0.0は、情報を探す手間と運用調整の負担を同時に減らせるアップデートです。

「amie AIチャットボット」v4.0.0は、正しい資料へ導く設計と自律的な精度改善によって、企業の情報活用を支えます。

ペネトレイト・オブ・リミットの「amie AIチャットボット」v4.0.0は、信頼性と運用性を両立したAI検索基盤を求める企業に注目のサービスです。

「amie AIチャットボット」v4.0.0の紹介でした。

よくある質問

Q. 「amie AIチャットボット」v4.0.0の新機能は何ですか？

A. 「amie AIチャットボット」v4.0.0は、AIが会話しながら資料探しを支援する対話型検索と、精度改善を自動化する自動チューニングを新たに搭載します。

Q. 「対話型検索」はどのような使い方ができますか？

A. 「対話型検索」は、曖昧な質問や口語表現でもAIが意図をくみ取り、チャット形式で必要な資料へ案内します。

Q. 「自動チューニング」を使う条件はありますか？

A. 「自動チューニング」は、外部LLM連携が必要で、想定質問の生成から再評価までを自動化できます。

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