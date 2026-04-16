即入金傾向が見える調査！ FundBridge「ファクタリング利用者100人調査」

記事ポイント 即日入金の実態がわかる利用者調査満足度と審査印象の傾向を確認利用金額や決め手の傾向を把握 即日入金の実態がわかる利用者調査満足度と審査印象の傾向を確認利用金額や決め手の傾向を把握

FundBridgeは、ファクタリングサービスを利用した100人への調査結果を公開しています。

調査結果は、入金スピードや満足度、利用時に重視したポイントを具体的に示しています。

ファクタリングサービスは、即日入金を重視する中小企業や個人事業主にとって使いやすさが見える内容です。

FundBridge「ファクタリング利用者100人調査」

調査名：ファクタリング利用者100人調査調査対象：ファクタリングサービスを利用したことがある個人事業主・法人経営者・フリーランスなど有効回答数：100人調査方法：インターネットリサーチ（クラウドソーシング）調査時期：2026年3月調査実施：FundBridge

FundBridgeは、総合満足度で80％が「満足」以上と回答した結果を公表しています。

ファクタリングサービスは、入金の早さとオンライン完結のしやすさが利用者から高く評価されています。

満足度

非常に満足：22人（22.0％）満足：58人（58.0％）普通：14人（14.0％）やや不満：6人（6.0％）不満：0人（0.0％）

調査結果は、「非常に満足」と「満足」を合わせて80％に達しています。

ファクタリングサービスは、不満の回答がゼロという点でも安定した評価につながっています。

入金スピード

30分以内：10人（10.0％）1時間以内：15人（15.0％）2時間以内：19人（19.0％）3〜5時間（当日中）：35人（35.0％）6時間以上だが当日中に入金：5人（5.0％）翌営業日：10人（10.0％）2営業日以上：6人（6.0％）

調査結果は、84％が当日中の入金を実現したと示しています。

ファクタリングサービスは、2時間以内の入金が44％を占め、急ぎの資金確保に向く傾向が見えます。

審査の印象

とても簡単だった：13人（13.0％）簡単だった：34人（34.0％）普通：39人（39.0％）やや厳しかった：9人（9.0％）厳しかった：5人（5.0％）

調査結果は、47％が審査を「簡単」以上と受け止めています。

ファクタリングサービスは、「厳しかった」とする回答が14％にとどまり、手続き負担を抑えやすい傾向です。

選ばれる理由

入金スピードの早さ：31人（31.0％）オンラインで完結できる：27人（27.0％）知名度・信頼性・口コミの良さ：11人（11.0％）個人事業主・フリーランスでも使える：10人（10.0％）審査に通りそうだと思った：8人（8.0％）知人や専門家からの紹介：6人（6.0％）手数料の安さ：4人（4.0％）その他：3人（3.0％）

利用者は、入金スピードの早さをもっとも重視してサービスを選んでいます。

ファクタリングサービスは、オンラインで完結できる手軽さも大きな決め手になっています。

利用者属性と利用金額

個人事業主：41人（41.0％）法人経営者・役員：22人（22.0％）法人の経理・財務担当者：20人（20.0％）フリーランス：17人（17.0％）建設・建築：32人（32.0％）IT・Web・システム開発：21人（21.0％）デザイン・クリエイティブ：8人（8.0％）製造：7人（7.0％）コンサルティング・士業：5人（5.0％）10万円未満：22人（22.0％）10万〜50万円：21人（21.0％）50万〜100万円：17人（17.0％）100万〜300万円：30人（30.0％）300万〜500万円：3人（3.0％）500万〜1,000万円：4人（4.0％）1,000万円以上：3人（3.0％）ぜひ利用したい：21人（21.0％）条件次第で利用する：58人（58.0％）他社と比較して決める：14人（14.0％）もう利用しない：7人（7.0％）

利用者属性は個人事業主が最多で、業種では建設・建築がもっとも多くなっています。

利用金額は300万円以下が全体の90％を占め、少額の資金調達手段として使われていることがわかります。

再利用意向は79％が前向きで、条件に応じて継続利用を検討する声が広がっています。

FundBridgeの調査結果は、ファクタリングサービスの使いやすさを具体的な数値で確認できる内容です。

ファクタリングサービスは、即日入金とオンライン完結を重視する事業者にとって選びやすい手段です。

FundBridgeは、利用者の満足度や改善要望まで含めて比較検討の材料を示しています。

FundBridge「ファクタリング利用者100人調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. ファクタリング利用者は入金スピードをどのくらい評価していますか？

A. 調査結果では84％が当日中の入金を実現し、2時間以内の入金も44％を占めています。

Q. ファクタリング利用者の満足度は高いですか？

A. 調査結果では「非常に満足」と「満足」を合わせて80％となり、不満の回答は0％です。

Q. ファクタリングサービスはどのような利用者に使われていますか？

A. 調査結果では個人事業主が41％で最多となり、建設・建築やIT・Web分野の利用が目立っています。

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