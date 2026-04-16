前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が16日までにXを更新。YouTubeチャンネル「リハック」にツッコミを入れた。

石丸氏は現在配信中のABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演中。「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が同番組の企画・プロデューサーを担当していることから、「女子会」と称して鑑賞会を実施。「リハック」は15日夜に生配信を行い、タレント井上咲楽や元NHK岩田明子氏、「恋愛病院」に出演した元自動車整備士の起業家、池田陽花らが石丸氏の恋愛を温かく見守った。

石丸氏は「リハック」公式Xによる「女子鑑賞会」告知投稿を引用した上で「これは“イジメ”ではなく、処罰の類だと思われます。どうも前世で大罪を犯したような気がしてなりません」と反応した。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と初日に水着姿で海デートする様子が公開された。

16日夜、第3話が配信される。