タレント小島瑠璃子（32）が16日までにYouTubeチャンネルを更新。親交のあるタレント指原莉乃（33）とコラボし、今後の芸能活動などについて語った。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退所したが、以前に芸能界から離れようと考えていることを指原に話していたという。その当時の心境について「私から出せるものの限界を感じた。芸能の仕事しか知らなくて、芸能の仕事しかやってなかった。莉乃ちゃんっていろんなものをプロデュースしたりとか、アイドルの場があったりバラエティー行ったりもあるんだけど、（自分は）もう本当に一部分だけをずっとやってたから、自分から発信できるものが“出がらした”感じがあったのよ。で、40歳になる自分を想像したときにマズい気がするみたいになって、外をしらなきゃ、みたいな感じで飛び出した」と振り返った。

指原から「テレビ、これからどうするんですか？」と尋ねられると、「今までと同じにはもちろん出られないし、出るのもなんかちょっと違うかなと思っていて、マイルドな感じでやっていけばいいかなと思うんだけどね、ほんと、迷子かも」と吐露したが、指原は「大丈夫！面白いから。絶対的に必要なポジションなの」と太鼓判をおした。

さらに指原から「じゃあ逆に、誰が今の芸能界で被ってる？昔の自分っぽいな、じゃないけど、ちょっと優等生で、たまにちょっと鋭いこと言って切る、みたいな」と尋ねられると、小島は「ファーストサマーウイカちゃん」と即答。その答えに指原は驚いてのけぞりながらも「近いとは思わないけど、お互い頭良いと思う。能力高い。でも瑠璃子があんなふうにチャキチャキしゃべってるのも想像できないし、ウイカちゃんが政治の番組出てるのも想像できない」と話していた。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。現在は育児やタレント業と並行して実業家としても活動している。