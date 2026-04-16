ディズニー『ふしぎの国のアリス』公開75周年で4K化 ビフォーアフター映像公開
ディズニーの名作アニメーション『ふしぎの国のアリス』の4K UHD＋ブルーレイ セットが、7月22日に発売されることが決定した。アメリカでの劇場公開から75周年を記念したもので、最新の修復技術によってよみがえった映像が収録される。修復の舞台裏を収めた貴重な映像も公開された。
【動画】今回の修復の様子をまとめた貴重な映像
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』を原作に、1951年に製作されたディズニー長編アニメーション。1952年のアカデミー賞作曲賞にもノミネートされ、現在も世界中で愛され続けている。
今回の4K化では、ディズニーのフィルム・レストレーション・チームが総力を挙げて映像を修復。さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチ・ライブラリーに保管されているオリジナル原画をもとに、当時の色彩や質感を忠実に再現したという。
■ストーリー
退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌いだし、“お誕生日じゃない日”をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム、チェシャ猫、マッドハッター、ハートの女王などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが…。
■キャスト（ ）内は日本版声優
アリス：キャサリン・ボーモント（土井美加）
白うさぎ：ビル・トンプソン（牛山茂）
チェシャ猫：スターリング・ホロウェイ（関時男）
マッドハッター：エド・ウィン（西本裕行）
ハートの女王：ベルナ・フェルトン（小沢寿美恵）
■スタッフ
製作：ウォルト・ディズニー
原作：ルイス・キャロル
製作総指揮：ベン・シャープスティーン
監督：クライド・ジェロニミ、ハミルトン・ラスク、ウィルフレッド・ジャクソン
脚本：ウィンストン・ヒブラー
アニメーター：ウォード・キンボール、フランク・トーマス
音楽：オリバー・ウォレス
【動画】今回の修復の様子をまとめた貴重な映像
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』を原作に、1951年に製作されたディズニー長編アニメーション。1952年のアカデミー賞作曲賞にもノミネートされ、現在も世界中で愛され続けている。
■ストーリー
退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌いだし、“お誕生日じゃない日”をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム、チェシャ猫、マッドハッター、ハートの女王などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが…。
■キャスト（ ）内は日本版声優
アリス：キャサリン・ボーモント（土井美加）
白うさぎ：ビル・トンプソン（牛山茂）
チェシャ猫：スターリング・ホロウェイ（関時男）
マッドハッター：エド・ウィン（西本裕行）
ハートの女王：ベルナ・フェルトン（小沢寿美恵）
■スタッフ
製作：ウォルト・ディズニー
原作：ルイス・キャロル
製作総指揮：ベン・シャープスティーン
監督：クライド・ジェロニミ、ハミルトン・ラスク、ウィルフレッド・ジャクソン
脚本：ウィンストン・ヒブラー
アニメーター：ウォード・キンボール、フランク・トーマス
音楽：オリバー・ウォレス