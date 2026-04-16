なぜかテレビの前の台に立って、飼い主さんを見つめる猫さん。その姿が「○○に似ている」と注目を集め、その可愛い姿から目が離せません！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で11万表示を突破し、1万件を超えるいいねを獲得！コメント欄には「可愛い♡♡♡」「もふりたい、、」といった声が寄せられました。

【写真：テレビを見ていたら、猫が目の前で見つめてきて…まるで『人形』のような瞬間】

中に何か入ってる？

Xアカウント「コタローときなこ」に投稿されたのは、二本足で立ち上がっているマンチカンの「きなこ」ちゃんの姿。飼い主さんの下でミヌエットの「コタロー」くんと一緒に過ごす、とっても可愛らしい女の子です。

ある日、飼い主さんがテレビを見ていた時のこと。なぜかきなこちゃんがテレビの前にある台に立ち上がって飼い主さんの方を見つめてきたのだとか。二本足で立ち上がる姿は猫には見えなかったそうで、まるでその姿は江戸時代に誕生した人形「こけし」に似ていたといいます。きなこちゃん、本当に猫だよね…？

こけしにも見えるし、正座しているようにも見えるきなこちゃん。足元が見えないので、どうやって立ち上がっているかも分からず、きなこちゃんの正体は一体…。今後も意外な姿を見せてくれることでしょう。

きなこちゃんは立ったままジーっと見つめてきたそうですが、もしかすると「テレビばっかり見るんじゃなくて、私のことも見てほしいにゃ！」と言いたかったのかもしれません。飼い主さんいわく、きなこちゃんはよく遊びたそうに見つめてくることがあるそうで、飼い主さんをテレビに取られたと思ったのかもしれませんね。そんなところも愛おしくて可愛い、きなこちゃんなのでした。

きなこちゃんの衝撃的な姿にX民も爆笑

こけしみたいなポーズのきなこちゃんを見たX民からは「テレビより見るものがあるだろって強い圧を感じる…」「こけしにしか見えない（笑）」といったコメントが寄せられ、多くのX民がきなこちゃんの姿にビックリしたようです！

Xアカウント「コタローときなこ」では、きなこちゃん・コタローくんの日常の姿が投稿されています。2人の微笑ましくて可愛すぎる姿に、きっと癒やされますよ！

きなこちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「コタローときなこ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。