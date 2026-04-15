来週4月22日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁」では、 音楽と笑いの祭典の人気企画「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を1年ぶりに開催！

■「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」

本家に怒られそうなクオリティではあるものの、全力でアーティストになりきった壁芸人たちがパフォーマンスを披露したあと、本人なのか、全く関係ないトンデモ偽者のどちらかが登場する企画。ヒドすぎるトンデモ偽者にスタジオは爆笑する中、まさかの大物が登場してスタジオは騒然。

笑いと音楽の最強コラボをぜひお見逃しなく！

◆出演

【MC】

有吉弘行／佐藤栞里

【壁芸人の皆様】

大久保佳代子（オアシズ）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、カカロニ、かが屋、ガクテンソク、きつね、こがけん、さや香、ジェラードン、マヂカルラブリー、トム・ブラウン、もう中学生、四千頭身、渡辺隆（錦鯉）／とにかく明るい安村 ほか

【ゲスト】

本物のアーティストご本人の皆様、トンデモ偽者の皆様