演歌歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎で1st EP「New Biginnig」発売記念イベントを行った。

同作収録「LOVEしない？」の作詞作曲を手がけ、ミュージックビデオでも共演するこっちのけんと（29）がスペシャルゲストで登場した。2人は24年、NHK「紅白歌合戦」の出場から親交を深めた。

初対面は、同年紅白の記者会見。新浜はこっちのけんとの印象を「髪が緑の人が、いい人なわけがないって。絶対、とがってるんじゃないかと思ってた」という。

だが、この紅白会見を機に、同じ番組の出演が増えた。「それで話していると、なんて真面目な方なんだろう」と変わった。「音楽に対しての愛も、その環境も含めて、なんか共感できるところがすごくいっぱいあった」。これが、今回の楽曲制作オファーにつながった。

一方、こっちのけんとは「僕はもう10個上ぐらいの大先輩だと思っていた」という。「貫禄というか、身長高いし、だいぶ先輩だろうなと思って話したら同じ年と聞いて…」とすると、「いや、同い年で、あの緊張の場で膝スライディングはできない！」と称賛。「1カ月の違いでこんなに差が出るか？」とすると、「いいな、うらやましいわ！ レオンになりてえわ！」と笑顔で話した。