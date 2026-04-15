この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ご飯が止まらない！豚こま肉とマヨネーズで作る、レンジでチンするだけの簡単タッパーレシピ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「あさごはんチャンネル」が、「【豚こま肉の簡単レシピ】タッパーで作るお手軽副菜の作り方 マヨネーズとポン酢で子供にも大人気な味付けに！冷めても美味しいおかずレシピ」と題した動画を公開しました。包丁も火も使わず、タッパーと電子レンジだけで完結する手軽なおかずの作り方を紹介しています。



動画では、まずタッパーに入れた豚こま肉に塩コショウと片栗粉をまぶします。「タッパーだと底にくっつきやすいので、しっかり豚肉に絡めていく」と、調理のポイントを解説しました。



1回目の電子レンジ加熱後、ポン酢とマヨネーズを加えます。「このタイミングで加えると、マヨネーズのコクがしっかり残ります」と、美味しく仕上げるコツを伝えています。調味料を加えたら、豚肉を裏返しつつしっかりと和えてから2回目の加熱を行います。



出来上がった豚肉にマヨポンダレをしっかりと絡め、お皿に盛り付けてネギを散らせば完成です。味変として一味や黒こしょうをかけることで、「最後まで飽きずに美味しい」一品に仕上がります。



冷めても美味しいため、お弁当のおかずにも最適です。ご飯に乗せても箸が止まらない手軽なレシピを、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豚こま肉 150g

・塩コショウ 少々

・片栗粉 大さじ1/2

・ポン酢 大さじ2

・マヨネーズ 大さじ1

・ネギ お好みで

・一味や黒こしょう お好みで



［作り方］

1. 豚こま肉をタッパーに移し、塩コショウと片栗粉を振りかけ、底にくっつかないよう全体にしっかりとまぶす。

2. タッパーに蓋を軽く被せ、電子レンジ（500W）で1分30秒加熱する。

3. 一度取り出し、ポン酢とマヨネーズを加える。豚肉を裏返しつつ、しっかりと和える。

4. 再び軽く蓋をして、電子レンジ（500W）で1分30秒加熱する。

5. レンジから取り出したらゆっくりと混ぜ合わせ、マヨポンダレを豚肉にしっかりと絡める。

6. お皿に盛り付け、お好みでネギを散らす。