【アギトー超能力戦争ー】＜G7＞からドローンが飛び立つ！ 変身音も！ CM映像公開
仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』、＜G7＞の新たな機能が明らかになる15秒最新CM映像＜魂の真価篇＞が公開。また特番の放送が決定した。
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
主演は映画「キングダム」シリーズや26年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ『仮面ライダーアギト』（01／EX）では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性溢れるキャストが脇を固める。
このたび公開された15秒最新CM映像＜魂の真価篇＞には、「超能力がはびこる世界。 ”超能力” を持たない一人の男が、人類の脅威に立ち向かう」というナレーションとともに物語の一端が描かれている。映像は刑務所に収監中の主人公・氷川誠（要潤）の姿から始まり、超能力者たちの暴走により街が混乱を極める様子や、その脅威に立ち向かう氷川の仲間たちの姿が次々と映し出される。さらに津上翔一（賀集利樹）からの「氷川さんっ！」の呼びかけに応じるかのように、最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着する氷川。映像のラストでは、＜G7＞からドローンが飛び立つ様子が映し出され、25 年前のTVシリーズで氷川が装着した旧式の特殊強化装甲服＜G3＞＜G3-X＞から進化した＜G7＞の最新機能が明らかになった。
そして終盤、目を光らせ、オーラを纏う＜G7＞の姿に重なるのは、翔一が仮面ライダーアギトに変身する際の変身効果音。この変身音が意味するのは？ ファンの期待が膨らむ映像となっている。
ドローン機能を兼ね備えた＜G7＞がどのような戦闘を繰り広げるのか。そして、アギトの力を失った翔一と＜G7＞を装着する氷川にとって、この ”変身音” が示すものとは――。謎と期待が交錯する本映像に、ますます目が離せない。
また映画公開を目前に控えた4月25日（土）にTOKYO MXにて映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定した。
主演の要潤をはじめ、賀集利樹、ゆうちゃみ（葵るり子／仮面ライダーG6）の3人が、生粋の仮面ライダーファンとして知られ、本番組にてMCを務める宮下草薙とともに、本作を徹底的に深掘り。仮面ライダー生誕55周年記念作にかける想いや、撮影時の貴重なエピソードなど、映画の魅力を余すことなくお届けする。
公開に向け、本作への期待が一気に膨らむスペシャル特番、ぜひご注目を。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 ©石森プロ・東映
2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。
本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
このたび公開された15秒最新CM映像＜魂の真価篇＞には、「超能力がはびこる世界。 ”超能力” を持たない一人の男が、人類の脅威に立ち向かう」というナレーションとともに物語の一端が描かれている。映像は刑務所に収監中の主人公・氷川誠（要潤）の姿から始まり、超能力者たちの暴走により街が混乱を極める様子や、その脅威に立ち向かう氷川の仲間たちの姿が次々と映し出される。さらに津上翔一（賀集利樹）からの「氷川さんっ！」の呼びかけに応じるかのように、最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着する氷川。映像のラストでは、＜G7＞からドローンが飛び立つ様子が映し出され、25 年前のTVシリーズで氷川が装着した旧式の特殊強化装甲服＜G3＞＜G3-X＞から進化した＜G7＞の最新機能が明らかになった。
そして終盤、目を光らせ、オーラを纏う＜G7＞の姿に重なるのは、翔一が仮面ライダーアギトに変身する際の変身効果音。この変身音が意味するのは？ ファンの期待が膨らむ映像となっている。
ドローン機能を兼ね備えた＜G7＞がどのような戦闘を繰り広げるのか。そして、アギトの力を失った翔一と＜G7＞を装着する氷川にとって、この ”変身音” が示すものとは――。謎と期待が交錯する本映像に、ますます目が離せない。
また映画公開を目前に控えた4月25日（土）にTOKYO MXにて映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定した。
主演の要潤をはじめ、賀集利樹、ゆうちゃみ（葵るり子／仮面ライダーG6）の3人が、生粋の仮面ライダーファンとして知られ、本番組にてMCを務める宮下草薙とともに、本作を徹底的に深掘り。仮面ライダー生誕55周年記念作にかける想いや、撮影時の貴重なエピソードなど、映画の魅力を余すことなくお届けする。
公開に向け、本作への期待が一気に膨らむスペシャル特番、ぜひご注目を。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 ©石森プロ・東映
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