15日（水）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度バレーボール女子日本代表チームの登録メンバー37人を発表した。

2025年のネーションズリーグや世界選手権でチームのベスト4に貢献した、アウトサイドヒッター（OH）の佐藤淑乃や和田由紀子が順当に選ばれた一方、2024年のネーションズリーグ銀メダルメンバーでパリオリンピックにも出場したOHの林琴奈やセッター（S）の岩崎こよみは落選となった。

また、初選出は14人。SAGA久光スプリングスのS栄絵里香や東九州龍谷高校3年のOH忠願寺莉桜らが名を連ねた。なお、昨年度に引き続き監督はフェルハト・アクバシュ氏が、キャプテンはOHの石川真佑が務める。

この登録メンバーから選抜された選手が、ネーションズリーグ2026から第20回アジア競技大会までの間、合宿や大会に参加。選手は4月下旬から順次集合し、チーム作りを進めていくとしている。

■登録メンバー一覧（背番号順）



▼氏名/ポジション/所属/初選出年



・和田由紀子/OH/NECレッドロケッツ川崎/2023

・荒木彩花/MB/ SAGA久光スプリングス/2023

・島村春世/MB/公益財団法人日本バレーボール協会/2013

・石川真佑/OH/公益財団法人日本バレーボール協会/2019 ・佐藤淑乃/OH/NECレッドロケッツ川崎/2022

・関菜々巳/S/UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ（イタリア）/2019

・栄絵里香/S/SAGA久光スプリングス/2026（初）

・小島満菜美/L/LOVBソルトレークバレーボール（アメリカ）/2022

・岩澤実育/L/埼玉上尾メディックス/2023

・中川つかさ/S/NECレッドロケッツ川崎/2023

・山田二千華/MB/NECレッドロケッツ川崎/2020

・福留慧美/L/ヴィクトリーナ姫路/2022

・山口真季/MB/ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山/2025

・塩出仁美/S/大阪マーヴェラス/2025

・宮部藍梨/MB/ヴィクトリーナ姫路/2015

・鴫原ひなた/OH/クインシーズ刈谷/2026（初）

・川添美優/OH/PFUブルーキャッツ石川かほく/2026（初）

・宮部愛芽世/OH/大阪マーヴェラス/2019

・西崎愛菜/L/大阪マーヴェラス/2025

・本田凜/MB/東レアローズ滋賀/2025

・廣田あい/OH/NECレッドロケッツ川崎/2025

・北窓絢音/OH/SAGA久光スプリングス/2025

・井上未唯奈/MB/SAGA久光スプリングス/2026（初）

・花岡千聡/S/東レアローズ滋賀/2026（初）

・大森咲愛/OH/筑波大学2年/2026（初）

・秋本美空/OH/ドレスナーSC（ドイツ）/2023

・馬場柚希/MB/筑波大学1年/2026（初）

・佐藤彩夏/OH/東京女子体育大学4年/2026（初）

・甲萌香/MB/NECレッドロケッツ川崎/2026（初）

・志摩美古都/OH/大阪マーヴェラス/2022

・松井珠己/S/PFUブルーキャッツ石川かほく/2020

・西村弥菜美/L/SAGA久光スプリングス/2023

・二宮みずき/S/ヴィクトリーナ姫路/2026（初）

・忠願寺莉桜/OH/東九州龍谷高校3年/2026（初）

・山下裕子/MB/共栄学園高校3年/2026（初）

・大雲舞子/OH/八王子実践高校2年/2026（初）

・小林天音/S/下北沢成徳高校2年/2026（初）