映像もゲームも伸びる一台！ ハイセンス「U7Sシリーズ」

記事ポイント U7SシリーズはMiniLEDと量子ドットで明るく高コントラストな4K映像を楽しめます。U7SシリーズはAI画質処理や2.1chサウンドで映画やスポーツ、ネット動画を快適に視聴できます。U7Sシリーズは4K144Hz入力やVRR対応で最新ゲーム機の性能も引き出せます。 U7SシリーズはMiniLEDと量子ドットで明るく高コントラストな4K映像を楽しめます。U7SシリーズはAI画質処理や2.1chサウンドで映画やスポーツ、ネット動画を快適に視聴できます。U7Sシリーズは4K144Hz入力やVRR対応で最新ゲーム機の性能も引き出せます。

ハイセンスのU7Sシリーズが、明るさと色彩表現を強化した4K液晶テレビとして登場します。

MiniLEDと量子ドット、AIエンジンの組み合わせで、映像も音も日常使いからゲームまで幅広く楽しめるモデルです。

5つの画面サイズをそろえているので、リビングの主役としても、視聴スタイルに合わせた買い替え候補としても選びやすいシリーズです。

ハイセンス「U7Sシリーズ」

発売時期：2026年4月下旬商品名：U7Sシリーズサイズ展開：100V型、85V型、75V型、65V型、55V型MiniLED、量子ドット、Hi-View AIエンジンPro搭載

U7Sシリーズは、地上波放送からネット動画、映画、スポーツ、ゲームまで1台で高画質に楽しみたい人に向いた4K液晶テレビです。

新しいディスプレイ技術とAI処理によって、明るさ、色、動き、音のバランスをまとめて底上げしています。

MiniLEDと量子ドット

映像技術：MiniLEDバックライト明るさ：2025年モデル65U7R比で最大輝度33％向上色彩技術：Hi-QLED量子ドット認証：Pantone認証

MiniLEDは細かなバックライト制御で、明るいシーンも暗いシーンもメリハリのある映像に仕上げます。

量子ドットは赤や緑の色表現を高めるので、映像の華やかさや没入感を重視する人にも魅力的です。

色表現：純度の高い発色見どころ：赤と緑の表現力を向上楽しみ方：映画、風景映像、ライブ映像に好相性

Hi-QLED量子ドットは、鮮やかさだけに偏らず自然な色の深みも感じやすい点が特長です。

映像作品の世界観をじっくり味わいたいときにも頼れる仕様です。

視野角とAI高画質機能

パネル：広視野角パネル55V型は高コントラストパネル搭載用途：複数人での視聴に対応

広視野角パネルは、見る位置がずれても色の変化を抑えやすく、家族や友人と一緒に視聴しやすい仕様です。

リビングでのスポーツ観戦や映画鑑賞でも画質の良さを共有しやすくなります。

エンジン名：Hi-View AIエンジンPro共同開発：TVS社制御対象：画質、音質、省エネ

Hi-View AIエンジンProは、映像と音の両方を自動で最適化しやすい点が魅力です。

視聴するコンテンツに合わせて細かな調整を任せたい人に使いやすい機能です。

機能：AIバンディングノイズ制御効果：ネット動画のノイズを抑制効果：グラデーションを滑らかに補正

AIバンディングノイズ制御は、圧縮の影響が出やすいネット動画でも見やすい映像に整えます。

動画配信サービスを日常的に使う人には、画面のざらつきを抑えやすい点がうれしいところです。

機能：AIクリアモーションPro効果：動きの速い映像を滑らかに補間おすすめ視聴：スポーツ、アクション映像

AIクリアモーションProは、速い動きでも残像感を抑えた見やすい映像に整えます。

試合中のボールや選手の動きを追いやすくしたい人にも相性が良さそうです。

機能：フレームジャダー低減効果：フレームの揺れを自動で低減用途：動画の安定した視聴をサポート

フレームジャダー低減は、映像の揺れが気になるシーンでも安定感を保ちやすくします。

長時間の視聴でも見疲れを抑えたい人に役立ちます。

機能：AI美肌リアリティーPro効果：白飛びや黒つぶれを抑制特長：人肌を自然な色彩で再現

AI美肌リアリティーProは、人物の表情や肌の質感を自然に見せやすい機能です。

ドラマやバラエティーをよく見る家庭でも使い勝手の良さを感じられそうです。

機能：AI 4Kアップコンバート効果：低解像度映像を高精細化用途：地上波や旧世代コンテンツの視聴を補助

AI 4Kアップコンバートは、解像度の低い映像も見栄えよく楽しみやすくします。

手持ちのコンテンツを幅広く活かしたい人には実用性の高い機能です。

機能：AI HDRアップコンバート効果：SDR映像にHDRらしい輝きと色彩を付加用途：非HDRコンテンツの視聴向上

AI HDRアップコンバートは、普段の映像にも立体感や鮮やかさを加えやすい機能です。

HDR対応作品以外でも映像の迫力を感じたい人に向いています。

機能：AIシナリオ効果：コンテンツに応じた画質モード自動切替対応：AI自動映像モード

AIシナリオは、映画やスポーツ、ゲームごとに設定を切り替える手間を減らします。

細かな調整が苦手でも見やすい画質を選びやすい点が便利です。

立体感のあるサウンド

音響システム：2.1重低音サウンドシステムスピーカー構成：左右メインスピーカー＋サブウーファー実用最大出力：40W対応：Dolby Atmos

2.1重低音サウンドシステムは、テレビ単体でも低音の厚みや臨場感を楽しみやすい構成です。

Dolby Atmos対応によって、映画やライブ映像をより包み込まれるような音で味わえます。

ネット動画の使いやすさ

OS：VIDAA OS対応：人気ネット動画サービスの視聴特長：12社のVODダイレクトボタン音声操作：VIDAA Voice対応

VIDAA OSは、起動や操作の速さを重視したい人に使いやすいスマートテレビ機能です。

動画配信サービスへすぐアクセスできるので、地上波よりネット動画をよく見る家庭にも便利です。

ゲーム向け機能

機能：ネイティブ144HzゲームモードPRO入力：HDMI2.1対応、4K 144P入力対応遅延：約0.83ms対応：VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium

ゲームモードPROは、入力遅延を抑えながら滑らかな表示を目指した仕様です。

FPSや格闘ゲームのように反応速度が重要なタイトルでも快適さを期待できます。

省エネと共有機能

機能：AIエネルギー効果：周囲の明るさに応じて輝度を自動調整共有機能：Anyviewホームサーバー、スクリーンシェア接続：Bluetooth対応、Bluetooth対応リモコン

AIエネルギーは、見やすさを保ちながら消費電力にも配慮しやすい機能です。

録画番組の共有やスマホ画面のシェアにも対応しているので、家の中での使い方を広げたい人にも向いています。

U7Sシリーズは、映像の明るさや色の美しさだけでなく、音や操作性、ゲーム性能までまとめて強化したい人に魅力的な4Kテレビです。

映画をじっくり見たい人にも、スポーツや動画配信を日常的に楽しむ人にも、幅広いシーンで使いやすい1台になりそうです。

サイズ展開が豊富なので、部屋の広さや使い方に合わせて選びやすい点も見逃せません。

ハイセンス「U7Sシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. U7Sシリーズはいつ発売されますか？

A. U7Sシリーズは2026年4月下旬に発売予定です。

Q. U7Sシリーズはどんな映像技術を搭載していますか？

A. U7SシリーズはMiniLEDとHi-QLED量子ドット、Hi-View AIエンジンProを搭載し、明るさや色彩、コントラストの向上を図っています。

Q. U7Sシリーズはゲーム用途にも向いていますか？

A. U7SシリーズはHDMI2.1、4K144P入力、VRR、ALLM、AMD FreeSync Premiumに対応しており、最新ゲーム機と組み合わせやすい仕様です。

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