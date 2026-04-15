15日13時現在の日経平均株価は前日比528.72円（0.91％）高の5万8406.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1075、値下がりは445、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を226.88円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が193.89円、ベイカレント <6532>が23.47円、東エレク <8035>が23.13円、太陽誘電 <6976>が19.41円と続く。



マイナス寄与度は41.53円の押し下げでキオクシア <285A>がトップ。以下、フジクラ <5803>が32.18円、イビデン <4062>が28.16円、三菱商 <8058>が19.11円、三井物 <8031>が14.41円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、証券・商品、銀行、精密機器と続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、卸売が並んでいる。



※13時0分5秒時点



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