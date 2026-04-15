【INZONE M10S II】 5月22日 発売予定 価格：175,000円

ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」よりゲーミングモニター「INZONE M10S II」を5月22日に発売する。価格は175,000円。

本製品は、2024年10月に発売された「INZONE M10S」をブラッシュアップした新モデル。新たにWQHD・540Hz／HD・720Hzのデュアルモードに対応する有機ELパネルを搭載し、輝度・色域も向上したほか、強い光源下においても映り込みにくい「スーパーアンチグレアフィルム」を採用している。

また、残像感を低減させる「モーションブラー低減機能」や急激にフレームレートが上下した際のちらつきを防止する「アンチVRRフリッカー」、1080p出力に対応した「改良版24.5インチモード」に対応。基礎スペックを向上させつつ、様々な新機能が搭載された「INZONE」のFPS用プレミアムモニターとなっている。

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