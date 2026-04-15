UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 アトレチコ・マドリードとバルセロナの第2戦が、4月15日04:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ダニ・オルモ（MF）、フェルミン・ロペス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。バルセロナのフェラン・トーレス（FW）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

さらに24分バルセロナが追加点。ダニ・オルモ（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、31分、アトレチコ・マドリードのマルコス・ジョレンテ（MF）のアシストからアデモラ・ルックマン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

66分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ジュリアーノ・シメオネ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）に代わりアレックス・バエナ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）がピッチに入る。

68分、バルセロナは同時に2人を交代。フェラン・トーレス（FW）、フェルミン・ロペス（MF）に代わりロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。

76分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アントワヌ・グリーズマン（MF）からアレクサンデル・セルロート（FW）に交代した。

79分にバルセロナのエリク・ガルシア（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はバルセロナが1-2で勝利したが、2試合合計スコアでは3-2となり、アトレチコ・マドリードが勝利した。

なお、バルセロナは70分にガビ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-15 06:10:24 更新