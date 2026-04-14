4月13日、四国放送の豊成春子アナウンサーが自身のXを更新。充実したプライベートの様子を投稿したが、添えられた写真が物議を醸している。

豊成アナは、《SixTONES 香川公演最高でしたああああああ！！！！！！》と書き始め、アイドルグループ・SixTONES が現在開催中のツアー『MILESixTONES』の香川公演に参戦したことを報告。《まだまだ余韻ひたひたです。あなぶきアリーナほんと神会場。四国に来てくださり感謝感激。また仕事頑張ります》と興奮冷めやらぬ心境を吐露した。

しかし、問題視されたのは添えられた豊成アナの写真だった。

「添えられた写真には、“SixTONES”と文字が入ったトラックや、海の見える広場を背景に、笑顔を見せる豊成アナが写っています。さらに、レースやリボンなどのシールでデコレーションされているハート型のペンライトを手に持っているのですが、このペンライトが公式のものではないとSixTONESファンが反応。ライブに公式以外のものを持ち込んでいる可能性を指摘し、反発が起こっているのです」（芸能ジャーナリスト）

今回のツアーで購入できるペンライトは、黒のスティックに“6”という大きな数字のモチーフがデザインされたもの。公式ではないペンライトを持った豊成アナが写る投稿には、ファンからの指摘が相次いでいる。

《あれれ？公式のは？》

《えっとこのペンラはお写真用ですよね？さすがにね》

《テレビに出てる人が非公式ペンラ持って、堂々誰担か見せた写真撮るのアリなんだ》

非公式のアイテムを持って堂々と写真を撮る姿に、一部のSixTONESファンが異議を唱えているのだ。

「SixTONESは2015年に結成され、2020年のCDデビュー前から毎年ツアーを行なっています。その度に公式ペンライトが発売されているのですが、過去のツアーで発売されたペンライトにハート型は存在しません。そのため、今回のペンライトは非公式である可能性が高そうです。その上でファンの間では、ライブには公式グッズを持参するのが暗黙の了解。そのため、非公式のグッズを堂々と見せる行為にファンは驚きを隠せなかったようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

御法度といえる非公式グッズの持ち込み疑惑がかかる写真の公開。ライブの興奮から思わず投稿してしまったのだろうか。さらに前出の芸能ジャーナリストは、今回ファンが猛反発している理由に、彼女がアナウンサーという立場であることも関係していることをあげた。

「地方局のアナウンサーとはいえ、一般人のファン以上に影響力があります。そうした立場の人が非公式のアイテムを堂々公開することに、ファンは懸念を示したのでしょう。

さらに、豊成アナのペンライトには“HOKUTO”とローマ字が入っており、メンバーの松村北斗さんのファンであることがわかります。メディアに出る方が、仕事でも使用するSNSで、特定の異性アイドルの『推し』を公言するような姿を見せることは異例です。業界関係者という優位な立場ゆえに、その振る舞いが一般ファンの反感を買ってしまったのでしょう」

今回の波紋は、皮肉にも“全国区”にまで広がってしまった。