TikTokフォロワー22万人を超える大注目の美少女、虹咲カリナさんのFLASHデジタル写真集「虹咲カリナ Emerge」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の虹咲カリナさん

2025年4月のグラビアデビューと同時に芸名募集をしたことも話題となった彼女を、高校卒業直前に撮りおろし！ 初めて見せるメガネ姿や、抜群のプロポーションを持つ彼女だからこそ着こなせるデニム地のワンピース水着、等身大のキュートな表情が垣間見えるバスタイムなど、日常と非日常を行き来しながら、彼女のポテンシャルを最大限に引き出した一冊となりました。



2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲さんは、FLASHに再び降臨。1月発売の表紙巻頭グラビアが大反響で、アンコール掲載となりました。18歳の鮮烈なビキニ姿を目に焼き付けて。



【虹咲カリナさんプロフィール】

にじさきかりな 18歳 2008年１月17日生まれ 愛知県出身 昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。4月からNHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』のMCに抜擢。最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）