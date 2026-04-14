JRÅìÆüËÜ 211·Ï¤¬¿·½É·ÐÍ³¤ÇÆÃÊÌ±¿¹Ô¡ª ·ã¥ì¥¢ÆþÀþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂç·îÌë¹Ô¡×5/10³«ºÅ ¹Å·ô¾è¼Ö¾Ú¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡Ê4/16È¯Çä³«»Ï¡Ë
JRÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¤Ï2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ãæ±ûËÜÀþ¤Î¹ñÊ¬»û±Ø¤«¤é¿·½É±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂç·î±Ø¤Þ¤Ç¤òÁöÇË¤¹¤ë¡Ö211·ÏÂç·îÌë¹Ô¡Ê¿·½É·ÐÍ³¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¹âÈø°ÊÀ¾¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÅ´·¿¤Î211·Ï¤¬¡¢¿¼Ìë¤ÎÃæ±û²÷Â®Àþ¡¦¿·½É±Ø¤ØÆþÀþ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼Ìë¤ÎÀÅ¼ä¤È¥â¡¼¥¿¡¼²»¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¾è¼ÖÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢4·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëJRE MALL¤Ç¤ÎÀèÃåÈÎÇä¤ËÈ÷¤¨¡¢Áö¹Ô¥ë¡¼¥È¤ä»²²ÃÆÃÅµ¡¢¿¼Ìë³«ºÅ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
211·Ï¤¬¡Ö¿·½É¡×¤Ø¡ª ÎáÏÂ¤ËÁÉ¤ëÌë¹ÔÎó¼Ö¤Î¥í¥Þ¥ó
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÃæ±ûËÜÀþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹ÌîÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡Ö211·Ï¡×¤¬¡¢¿¼Ìë¤ÎÃæ±û²÷Â®Àþ¡¦¿·½É±Ø¥¨¥ê¥¢¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤«¤Ä¤Æ¹ñÅ´¤«¤éJR½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶á¹Ù·¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ëÌë¹ÔÎó¼Ö¤äÎ×»þÎó¼Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ211·Ï¤¬¿·½É·ÐÍ³¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
Ãæ±û²÷Â®Àþ¤ÎÄÌ¾ïÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶è´Ö¤äÈÖÀþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ï¡¢ÀþÏ©ÇÛÀþ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¿®½£¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿¼Ìë¤Î¼ÖÁë¤È211·ÏÆÈÆÃ¤ÎÁö¹Ô²»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤ÎÎ¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤ÈÁö¹Ô¥ë¡¼¥È
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ªÅÅ¸å¤ÎÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±Ø¹½Æâ¤äÀþÏ©¤ò211·Ï¡Ê6Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Ç½ä¤ë¾è¼ÖÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë 0:30¡Á4:45º¢
¢¨¿¼Ìë³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾è¼Ö¶è´Ö¤È¹ÔÄø
¹ñÊ¬»û±Ø¡Ê½¸¹ç¡¦¼õÉÕ¡Ë¡Á¿·½É±Ø·ÐÍ³¡ÁÂç·î±Ø¡Ê²ò»¶¡Ë
ÅöÆü¤Ï0:30¤«¤é1:05¤Î´Ö¤Ë¹ñÊ¬»û±Ø¤Î¡Ö¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¡×ÉÕ¶á¤Ç¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥Û¡¼¥à¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö¸å¤ÏÂç·î±Ø¤Þ¤ÇÅÓÃæ²¼¼Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Î¹¤ÎµÇ°¡ª¹Å·ô¥¿¥¤¥×¤ÎµÇ°¾è¼Ö¾Ú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡¢¸ü»æÀ½¤Î¡Ö¹Å·ô¥¿¥¤¥×¡×µÇ°¾è¼Ö¾Ú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£211·Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä±¿¹Ô¶è´Ö¤¬µ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¾Ú¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖÌëµ¥¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¼ê·Á¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡Ö211·Ï¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
º£²ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë211·Ï¤Ï¡¢¹ñÅ´Ëö´ü¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¶á¹Ù·¿ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÃæ±ûËÜÀþ¤Ê¤É¤Î»³³Ù¶è´Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÎÏ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼ÖÆâÀßÈ÷¤ä¡¢¹ñÅ´·¿ÆÃÍ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼²»¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤¶Á¤¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼ÖÎ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÅ´Æ»¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡¤È»²²ÃÈñÍÑ
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀèÃå½ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä³«»Ï»þ´ü2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á
ÈÎÇäÊýË¡ JRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÀèÃå½çÈÎÇä
Êç½¸¿Í°÷100Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷ 57Ì¾¡Ë
»²²ÃÈñÍÑ1Ëü8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à
¿¼Ìë³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Êª¤Ï»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë´Ö¤Î¤¿¤á±Ø¹½Æâ¤ÎÇäÅ¹¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢½¸¹çÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Ìë¤ÎÄ¢¤¬²¼¤ê¤¿¿·½É±Ø¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤¬³ê¤ê¹þ¤à¡£211·Ï¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤³¤Î°ìÌë¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤Î¶õµ¤´¶¤òÃÎ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë211·Ï¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¿·½É¤Ç¸«¤«¤±¤ë°ãÏÂ´¶¡×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë