◆米大リーグ ドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数ノーヒットに終わったが、初回の第１打席で右肩付近に死球を受け、連続試合出塁を球団史上４位タイとなる「４７」に伸ばした。

試合後は自身のインスタグラムのストーリーズを更新。死球を受けた瞬間と６回に起きたハプニングに驚いた表情を“自虐投稿”した。

この日は３試合連続の先頭打者アーチがかかっていたが、左腕ピーターソンの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）シンカーが右肩付近を直撃。苦もんの表情を浮かべながら一塁に向かった。続くタッカーの四球で二塁に進むと遊撃・リンドアから死球を受けた箇所をスリスリされ、笑顔を浮かべた大谷。３番スミスの中前適時打で二塁から一気に生還すると、心配したマクギネス投手コーチ、中島トレーナー、アルバート・トレーナーらがベンチに帰ってきた大谷の元に集まったが、大谷は笑顔で右肩付近に左手を当て、右肩をグルグル回した後にストレッチ。その後中島トレーナーと一度ベンチ裏に下がったが、すぐに戻ってきて試合出場を続けた。１５日（同１６日）の同戦では投手としても先発する二刀流出場の予定で、試合後のクラブハウスでは患部に湿布を貼って笑顔だった大谷。ロバーツ監督は「おそらく打撲だろうが、登板に影響するとは思わない」と説明した。

６回１死一塁で迎えた第４打席では、通算４４０セーブ右腕のキンブレルに対してカウント２―２の場面で、ピッチクロックの秒数が残りわずかとなったところで捕手のアルバレスが仕切り直すためにタイムをかけてマウンドへダッシュ。だが、キンブレルは投球モーションに入っており、すでに打席で集中を研ぎ澄ませていた大谷は背後から突然捕手が飛び出してきたことに目を見開いて驚いた様子を見せていた。