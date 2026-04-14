¤â¤ä¤·1ÂÞ»È¤¤ÀÚ¤ê¡ª¥³¥¹¥Ñ¡ý¤Ç»Ò¶¡¥¦¥±¤âÈ´·²¤Î¡Ø¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤â¤ä¤·¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù
¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¿©ºà¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¡ª¡Ö¤â¤ä¤·¡×¡£¿©ÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤óÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢°ìÇ¯Ãæ²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²È·×¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¤â¤ä¤·¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥·¥ã¥¤¦¤Þ¡ª¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æù¾¯¤Ê¤á¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤ÎËþÂ´¶¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤â¤ä¤·¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¤³¤¯¤¦¤Þ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡Ò¤¿¤Í¡Ó
¤â¤ä¤·¡Ä¡Ä1ÂÞ¡ÊÌó200g¡Ë
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä¡Ä150g
¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/4¸ÄÊ¬¡ÊÌó50g¡Ë
¥Ñ¥óÊ´¡Ä¡Ä1/4¥«¥Ã¥×
ÍÏ¤Íñ¡Ä¡Ä1/2¸ÄÊ¬
±ö¡Ä¡Ä ¾®¤µ¤¸1/4
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó220g¡Ë
¡Ò¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¡Ó
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¡Ä Âç¤µ¤¸2
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¼ò¡Ä¡Ä Âç¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä ¾®¤µ¤¸1/4
¿å¡Ä¡Ä1/3¥«¥Ã¥×
¥µ¥é¥ÀÌý
¥Ð¥¿¡¼
ºî¤êÊý
(1)²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤â¤ä¤·¤ÏÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤è¤¯¤¤ë¡£ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¿¤Í¤Î¶Ì¤Í¤®¤È¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æº®¤¼¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¤è¤¯Àö¤¤¡¢¿å¤±¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÈé¤´¤È1¸Ä¤º¤Ä¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤à¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë2Ê¬¤Û¤É¡¢ÃÝ¶ú¤¬¤¹¡¼¤Ã¤ÈÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ½½»ú¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤ÏºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¡£
(2)¤¿¤Í¤ò¤³¤Í¤ë
Âç¤¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶Ì¤Í¤®¤È¡¢¤â¤ä¤·°Ê³°¤Î¤¿¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ç¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£¤â¤ä¤·¤ò²Ã¤¨¡¢°®¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤éº®¤¼¹þ¤à¡£Á´ÂÎ¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é2ÅùÊ¬¤·¡¢¸ü¤µÌó2Ñ¤Î¾®È½·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
(3)¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢(2)¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Ê¬¾Æ¤¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Æ1 Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤È¥Ð¥¿¡¼Âç¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç8Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç1Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤Ä¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÅº¤¨¤ë¡£
¤â¤ä¤·¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¤¦¤Þ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ê¾å¤²¡ª
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸value5Ž°6·î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡ª¤â¤ä¤·¤Î¥·¥ã¥¤¦¤Þ¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ðÃæ¡£¤â¤ä¤·°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¿©ºà¤ò¸¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥ì¥·¥Ô¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²»þÂå¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¢ö
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸value5-6·î¡Ù¤è¤ê¡Ë
²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¸¦µæ²È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä´Íý»Õ³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ä¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÉ¼ÔÌÜÀþ¤ÎÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£