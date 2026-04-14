14日の小泉進次郎防衛大臣の記者会見で、陸上自衛隊音楽隊の自衛官が自民党大会で国歌を歌ったことについての質問が相次いだ。

【映像】自民党大会で国歌を歌う自衛官（実際の様子）

まず記者が「自衛隊法が制限する政治的活動に当たるのではないかという指摘が出ているが、これについて防衛省・自衛隊としての見解は。あわせて大臣の12日の関連X投稿が削除されているが、なぜ削除したのか？」と質問。

小泉大臣は「4月12日に開かれた自民党大会において、陸上自衛官が国歌を歌唱したことについては承知をしています。当該自衛官は職務ではなく私人として、関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています。またお尋ねの政治的行為の制限との関係については、自衛隊法第61条第1項において隊員の政治的行為の制限について定められていますが、国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識しています」と答えた。

また、Xの投稿の削除については、「投稿後、念のため事実関係等を確認するため、一旦その投稿を取り消すこととしたものです。いずれにしても今回の国歌を歌唱することが政治的行為には当たらないと、自衛隊法違反にも当たらないと認識をしています」と答えた。

記者が続けて「Xは事実関係が確認出来たらまた投稿し直すのか？また、（自民党大会への）参加自体が自衛隊の政治的中立性に疑念を呼ぶものだと考えないか？」と質問。

小泉大臣は「私のXについては、今回の件で私が確認をしたところ、組織の中で、自衛隊・防衛省の中で服務のほうにも確認をしたと、そういったことも聞いています。ただ一方で今回私にそれが上がっていなかったということもありますので、きっと隊員からすれば、私まで含めてそういった報告があった上での判断だというふうに思った、と思うんですよね。ですから今回そういった報告体制、そういったことについても、私は改善点があると思いますので、そこはしっかり徹底させます。投稿については隊員に様々な負担がかからないように、これは削除したほうがいいだろうと、そういった判断をしたものです」と答えた。

記者が「報告がなかったというのは、この件について投稿するというその全体のことについての報告がなかった？」と確認すると、小泉大臣は「いやいや、まったく違います。そうじゃなくて、ここの自民党大会に国歌斉唱で出席をする、もしくは依頼をする、依頼がされていると、こういったことについての報告がなかったということです」と述べた。

記者が「なのでXの削除にもなった？」と聞くと、「事実関係の確認もそうですし、このことについてはやはり報告体制も含めて改善すべきところがありますので、それが隊員の責任ではありませんから、そういった観点でしっかり組織としてやるべきことがあると、そういうふうなことです」と答えた。

続いて別の記者が「報告がなかったというが、自衛隊の上司に対しては報告があって、出席を了承されていた？」と質問。

小泉大臣は「今回服務のほうにそういった話が上がり、そこでの判断だと聞いています。ただ、やはりこちらまで含めてその報告が上がるべきだったと思いますので、そういった報告が上がるように改善を徹底させたいと思います」と答えた。

これに記者が「報告が上がった場合は出席を認めていたんでしょうか？」と重ねて質問。

小泉大臣は「仮定の質問にお答えすることは控えますが、やはり様々なご指摘をこのように今受けている中で、そのことが隊員個人に対して、私人として参加したとはいえ行くことは、私としては隊員を守るという大臣の責任からも避けなければならないと思いますので、これはしっかりと改善を徹底させたいと思います」と答えた。

さらに別の記者が「先ほど自民党大会へ出席についての質問に答えていなかったが、特定の政党の会合に、私人とはいえ自衛官が制服を着て出席する、ステージで紹介されるということが政治活動と取られかねないという懸念はないんでしょうか」と質問。

小泉大臣は「まず制服については常時着用義務というものがありますので、制服を着て私人としても行動すると、こういったことについては問題はないと承知をしています。なので最終的に今回の党大会の出席についての是非と、こういったことについては、法的な面から言えば昨日鈴木幹事長も申し上げましたし私も申し上げたように、国歌斉唱をすること自体が政治的行為には当たらず、そして自衛隊法違反にも当たらないと、こういったことで整理をしています」と述べた。

続けて「ただいずれにしても自衛隊の活動に対して、国民の皆さんから理解を得るという観点で、例えば今回のように会合に依頼を受けていますとか、そういったことについて報告が十分、中で上がってこなかったと、このことについては、やはりそのあり方について改善が必要だろうと思いますので、しっかりと部内で徹底させたいと思っています」と述べた。

記者がさらに「依頼は歌唱した自衛官に直接あったのか、陸上自衛隊に対してあったのか？」と質問。

小泉大臣は「私が現時点で確認をしているのは、イベント会社のほうから依頼があったと聞いていますが、詳細については、最後はこれは自民党大会での企画とか準備のことだと思いますので、そちらのほうにも確認をいただきたいと思います」と答えた。

記者が「陸上自衛隊として依頼は受けていないということか？」と確認すると、「私が聞いているのは、これは私人としての活動ですが、イベント会社からの依頼があったと聞いています」と答えた。（ABEMA NEWS）