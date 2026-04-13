「渡辺翔太と同い年」と知って驚いたSTARTOタレントランキング！ 2位「佐久間大介」を抑えた1位は？
1992年生まれで今年34歳となるSnow Manの渡辺翔太さん。同世代でも活動歴やキャラクターの違いによって、年齢とのギャップに驚くケースも少なくありません。
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「渡辺翔太（Snow Man）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manの佐久間大介さんです。渡辺さんとは、グループ結成前から長年活動をともにしていた同じ年コンビとして知られています。
アクロバットやダンスが得意な佐久間さんですが、3月6日公開の主演映画『スペシャルズ』でもエネルギッシュなダンスを披露。殺し屋たちがダンス大会に出場するという異色な設定ながら、抜群のダンススキルと演技力で世界観を確立しています。
回答者からは「渡辺翔太さんが大人びていて佐久間さんより年上に感じるから」（20代男性／福岡県）、「見た目からもっと若いと思ってました」（40代男性／佐賀県）、「キャラも相まって若く見えるから」（30代女性／奈良県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、WEST.の重岡大毅さんです。3月10日に12thアルバム『唯一無二』をリリースし、リード曲『これでいいのだ！』の作詞・作曲も担当。
ソロとしても幅広く活躍しており、ドラマ『単身花日』（テレビ朝日系／2023年）や映画『ある閉ざされた雪の山荘で』（2024年）など、話題作の主演を務めています。また、主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』が2026年秋に公開予定です。
回答コメントでは「見た目が年上だと思っていたから」（30代男性／富山県）、「仲良いのは知っていたけど同い年なのは知らなかった」（20代その他／東京都）、「キャラが全然違うのとグループも違うから接してるイメージが少なく同じ年のイメージがない」（30代女性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「渡辺翔太（Snow Man）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：佐久間大介（Snow Man）／80票
2位にランクインしたのは、Snow Manの佐久間大介さんです。渡辺さんとは、グループ結成前から長年活動をともにしていた同じ年コンビとして知られています。
アクロバットやダンスが得意な佐久間さんですが、3月6日公開の主演映画『スペシャルズ』でもエネルギッシュなダンスを披露。殺し屋たちがダンス大会に出場するという異色な設定ながら、抜群のダンススキルと演技力で世界観を確立しています。
回答者からは「渡辺翔太さんが大人びていて佐久間さんより年上に感じるから」（20代男性／福岡県）、「見た目からもっと若いと思ってました」（40代男性／佐賀県）、「キャラも相まって若く見えるから」（30代女性／奈良県）といったコメントが寄せられています。
1位：重岡大毅（WEST.）／138票
1位にランクインしたのは、WEST.の重岡大毅さんです。3月10日に12thアルバム『唯一無二』をリリースし、リード曲『これでいいのだ！』の作詞・作曲も担当。
ソロとしても幅広く活躍しており、ドラマ『単身花日』（テレビ朝日系／2023年）や映画『ある閉ざされた雪の山荘で』（2024年）など、話題作の主演を務めています。また、主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』が2026年秋に公開予定です。
回答コメントでは「見た目が年上だと思っていたから」（30代男性／富山県）、「仲良いのは知っていたけど同い年なのは知らなかった」（20代その他／東京都）、「キャラが全然違うのとグループも違うから接してるイメージが少なく同じ年のイメージがない」（30代女性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)