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脱・税理士の菅原氏が実体験を告白！『カード会社に騙されている？リボ払いのメリット・デメリットについて解説します』

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『カード会社に騙されている？リボ払いのメリット・デメリットについて解説します』と題した動画の中で、脱・税理士の菅原氏がリボ払いの仕組みと潜在的なリスクについて解説している。



リボ払いとは、あらかじめ設定した一定額を毎月支払い続ける仕組みだ。10万円の買い物をしても月1万円の支払いで済むため、目先の資金繰りが楽になったように感じられる。この「お得感」こそが、多くの利用者をリボ払いに引き込む要因だと菅原氏は指摘する。



問題の核心は、利率の高さにある。一般的なリボ払いの利率は約15%に設定されていることが多い。30万円の買い物を月5,000円のリボ払いに設定した場合、完済まで約9年4ヶ月を要し、手数料の総額は約26万円にのぼる。つまり、30万円の買い物をしながら、最終的に支払う総額は56万円近くになるという試算だ。



さらに危険なのが、負債の連鎖だ。支払いが苦しくなっても新たな買い物をリボ払いで行い、限度額に達するとキャッシングへ手を出し、さらに別のカードを作って同じことを繰り返す。月々の支払額がほとんど手数料に消え、元本が一向に減らない状況が続くことになる。



菅原氏自身も20歳前後でリボ払いを経験した過去を持つ。最初は便利に感じていたが、半年ほど経過して元本が減らない事実に気づき、一括返済で脱出したという。「月々の支払いが一定だから大丈夫」という感覚が、気づかないうちに借金を膨らませていく典型的なパターンだ。



カード会社が一括払いを選んだ利用者に対して「あとからリボに変更できます」と案内する手法についても、菅原氏は倫理的な問題があると批判する。15%という利率が高いか低いかを判断する知識を持たない若年層に対して積極的に営業を行う姿勢は、「情報弱者を対象にしたビジネスの典型例」と断言した。



リボ払いから抜け出せなくなった場合、菅原氏が推奨するのは信頼できる身内から無利子で借り入れ、一括返済することだ。消費者金融や新たなカードの作成による借入れは、状況をさらに悪化させる最悪の選択肢として警告されている。



リボ払いはあくまでも緊急時の一時的な手段として位置づけ、計画的に使用することが肝要だ。月々の支払いが少なく感じるほど、総支払額との乖離が広がっているという事実を、菅原氏は繰り返し強調している。