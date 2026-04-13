誰もが知る超有名人の幼少期の労働環境が明かされ、その過酷な実態にスタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】10歳で18時間勤務していた有名人

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースの知られざるエピソードについて授業した。授業には、校長の春日俊彰（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として上村ひなの（日向坂46）、芝大輔（モグライダー）、福留光帆が参加した。

5歳で父親を亡くしたカーネルは、10歳で家族の生活を守るために農場へ住み込みで働くも、仕事に身が入らずわずか1ヵ月でクビに。その際、母親から「仕事で大切なのはベストを尽くすことよ！」と説教を受けたことが、生涯の座右の銘になったという。

翌年、新たな農場で働き始めたカーネルの勤務時間は「朝4時から夜10時まで」。これを聞いた生徒一同は「ええー！ 4時から夜10時？」「とんでもないわ、やっぱ」と驚愕。澤部佑からも「日本だったら今一発アウト」と声が上がった。

しかし、カーネルはこの環境で懸命に働き、農場主から褒められる体験をする。みなみかわは「できることは全てやる、やることは最善を尽くすというビジネスの根幹を、カーネルは10歳で学ぶ」と解説。過酷な経験を糧にした成功の原点に、スタジオは感心の声を漏らしていた。