【4月12日B1試合結果】接戦を制した長崎がクラブ史上初のCS進出…“愛知ダービー”は三河が快勝

4月12日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第31節GAME2の13試合が開催され、白熱した戦いが繰り広げられた。

西地区首位の長崎ヴェルカはレバンガ北海道と対戦。GAME1で終盤に追い上げを見せるも一歩及ばず惜敗した長崎は、前半からリードを奪い一時は最大24点差まで広げた。しかし後半に北海道の猛追を受けリードチェンジを繰り返す連日の接戦に。3点リードの試合残り時間9.5秒にドワイト・ラモスの3ポイントで追いつかれるも、その後獲得したフリースローを1本沈め長崎が90－89で辛くも勝利した。これにより長崎クラブ史上初のB1チャンピオンシップ進出が決定。地区優勝マジックを6とした。一方で北海道はワイドカード出場圏内から一歩後退した。

GAME1の勝利で東地区2に浮上した群馬クレインサンダーズはホームで川崎ブレイブサンダースと対戦した。第1クォーターからディフェンスを揺さぶる得点バランスを見せた群馬は、最大32点差をつけ川崎を圧倒する。ケリー・ブラックシアー・ジュニアの16得点を筆頭に、5人が2ケタ得点を挙げた群馬が87－64で快勝。クラブとしてB1連勝記録を12に伸ばし、東地区2位をキープした。

シーホース三河はホームで名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えた。「AICHI CLASSIC SERIES」と銘打たれた愛知ダービーの今シーズン最終戦は、三河が前半で大きくリードを奪う展開に。ディフェンスで名古屋Dをシャットアウトし54－24で試合を折り返す。後半もリードを保ったまま試合を進め一度もリードを許すことなく、三河が91－61で30点差のまま完勝。ジェイク・レイマンが25得点7リバウンド2アシスト1スティール2ブロックのハイパフォーマンスを見せ、ダバンテ・ガードナーが20得点8リバウンドで勝利に貢献した。

そのほか、琉球ゴールデンキングスは茨城ロボッツに快勝しワイルドカード1位をキープ。GAME1で逆転負けを喫した千葉ジェッツが滋賀レイクスに雪辱を果たし、ワイルドカード3位を維持した。

4月12日行われたB1リーグ戦の結果一覧は以下の通り。

■4月12日B1リーグ戦試合結果一覧



佐賀 83－87 京都



北海道 89－90 長崎



秋田 87－85 越谷



千葉J 104－76 滋賀



富山 85－89 宇都宮



大阪 91－96 FE名古屋



広島 79－88 SR渋谷



群馬 87－64 川崎



A千葉 81－89 横浜BC



A東京 70－68 島根



三遠 104－99 仙台



三河 91－61 名古屋D



琉球 90－58 茨城

■B1順位表



【東地区】



1位：宇都宮 39勝13敗



2位：群馬 36勝16敗



3位：千葉J 35勝17敗



4位：A東京 35勝17敗



5位：北海道 32勝20敗



6位：仙台 31勝21敗



7位：横浜BC 23勝29敗



8位：SR渋谷 22勝30敗



9位：越谷 17勝35敗



10位：A千葉 16勝36敗



11位：茨城 15勝37敗



12位：川崎 14勝38敗



13位：秋田 10勝42敗

【西地区】



1位：長崎 41勝11敗



2位：名古屋D 39勝13敗



3位：琉球 37勝15敗



4位：三河 36勝16敗



5位：三遠 31勝21敗



6位：広島 29勝23敗



7位：佐賀 27勝25敗



8位：島根 23勝29敗



9位：滋賀 21勝31敗



10位：大阪 20勝32敗



11位：京都 18勝34敗



12位：FE名古屋 17勝35敗



13位：富山 12勝40敗

【ワイルドカード上位】



1位：琉球 37勝15敗



2位：三河 36勝16敗



3位：千葉J 35勝17敗



4位：A東京 35勝17敗



5位：北海道 32勝20敗



6位：仙台 31勝21敗



7位：三遠 31勝21敗



8位：広島 29勝23敗



9位：佐賀 27勝25敗



10位：島根 23勝29敗

【動画】連日の接戦…4月12日北海道vs長崎ハイライト映像