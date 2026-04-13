ミセス、新曲「風と町」をメンバーと一緒に楽しめるSpotify公式リスニングパーティー開催

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Mrs. GREEN APPLEが4月13日0時に、新曲「風と町」を配信リリース。14日には、NHK総合『うたコン』に出演、さらに同日21時30分よりSpotify公式リスニングパーティーが開催される。

■ミセス、14日放送のNHK『うたコン』にて「風と町」をテレビ初パフォーマンス

「風と町」は「lulu.」に続くフェーズ3の2作目の新曲にして、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた注目曲。3月30日より朝を彩ってきた楽曲のフルサイズの全貌が、ついに明らかとなった。

また、ミセスは、4月14日19時57分から放送のNHK『うたコン』にて同曲をテレビ初パフォーマンス。さらに、同日21時30分からは、新曲「風と町」をメンバーとともにリスニングでき、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加できる、Spotify公式リスニングパーティーも開催。

いずれも要チェックだ。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

04/14（火）19:57～

■イベント情報

Spotify『「風と町」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー』

04/14（火） 21:30～

※Spotify Premiumユーザーのみ参加可能。

※リスニングパーティーはリアルタイムのみでの配信となり、アーカイブ配信なし。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” ＆ “THE ORIGIN”』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

2026.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

■関連リンク

Spotify公式リスニングパーティーの詳細はこちら

https://party.spotify.com/event/1mIIa4x9f8V8IiFD1Gm8qu

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/