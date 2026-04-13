4回2失点で今季2敗目も…6Kは渡米後最多

【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季2敗目を喫した。最速98.3マイル（約158.2キロ）、防御率6.23。試合後、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は「個人的には防げる四球は何個かあった」と、反省点と好材料を見出した。

初回先頭からいきなり2人の走者を背負ったが、シーガー、バーガー、ピーダーソンと3者連続三振で切り抜けた。2回2死二、三塁のピンチもゼロに封じたが、3回にカーターに右中間へ同点ソロを浴びると、2死から勝ち越し打を浴びた。4回94球（ストライク53球）を投げて5安打2失点。渡米後最多の6三振を奪ったものの、5四球を与えた。

マスクを被ったラッシングは佐々木の投球をどう見たのか。25歳捕手は「個人的には防げる四球は何個かあった」とフォアボールを悔やんだものの、「先頭打者を何人か許したあと、立ち直れたのはよかった。空振りも奪えていた。（本調子ではなかったけど）全体的に戦っていた」と徐々にステップを踏めていることに頷いた。

一方で「（前回と）同じことだけど、もう少し打者に対して攻めて、有利なカウントにしないといけない。（有利な）カウントになれば、ボール球の空振りも増えてくれだろう」と、やはり制球面に苦言も呈した。前回5日（同6日）の敵地・ナショナルズ戦で2被弾＆3四球もあり、日米通じて自己ワースト6失点を喫した。（Full-Count編集部）