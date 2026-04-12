ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットのゆうまが、セクシー女優の美園和花のマッサージに翻弄される一幕があった。

【映像】“密着”マッサージをする美園和花

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

そんな中で行われた企画「利きマッサージセラピスト」は、ゆうまが目隠しをされた状態で施術を受け、その人物が「リラクゼーション店の現役スタッフ」か「セクシー女優」かを当てるというもの。約5分ごとに回答し、正解・不正解に合わせてセラピストが入れ替わっていく。

最初に現れたのは、人気セクシー女優の美園和花。「最近始めたばかりで自信がない」と謙遜しながらも、その力強いマッサージにゆうまは「力加減がちょうどいい！これぐらい強めなのが最高っすね」と即座に反応。美園が「付け根の方、結構凝ってますね」と指摘すると、ゆうまも「そうなんですよ、腰よりこっちってよく言われるんです……あぁ〜、癒やされる」と、すっかり身を委ねていた。

30時間企画の最中というハードスケジュールの疲れもあり、完全にリラックスモードのゆうま。会話の中で親しげに「お姉さん」と呼び始めるなど、すっかり術中にハマっている様子を見せた。

施術終了後、いよいよ運命の回答タイムへ。ゆうまは「セラピストの型にハマりすぎていない、天性のセンス」を感じ取ったとして、「セクシー女優さんだ！」と予想。見事正解を勝ち取った。しかし、正解発表後に美園がそそくさと部屋を後にすると、我に返ったゆうまは「え？……俺、キモすぎた？」と自身の振る舞いを振り返り、苦笑いを浮かべていた。