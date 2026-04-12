俳優の山本裕典（38）がABEMA開局10周年を記念した30時間マラソンに挑む中、母親の頼枝さんが息子の学生時代の写真を公開。その整った容姿に視聴者から「これはモテる」と絶賛の声が上がった。

【映像】サッカー少年・高校時代＆元カノとの写真（複数カット）

ABEMAは2026年4月11日午後3時から12日夜10時まで、開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が30時間の完走を目指しながら、リアルタイムで仕事のオファーを募る。かつてスキャンダルで表舞台を離れた山本だが、好感度を回復させ「地上波復帰」を果たすべく、家族の期待を背負って過酷な道のりに身を投じている。

この挑戦を受けて、山本の父・寿さん、母・頼枝さん、姉・知佳さん、弟・拓実さんの「山本家」がビデオメッセージを寄せた。その中で、幼少期からプロを目指してサッカーに打ち込んでいた頃の写真が公開されると、SNSやコメント欄では「学生時代から圧倒的イケメン」「これはモテます」と大きな反響を呼んだ