部位と調理法をひと工夫すればお肉も普通に食べてOK！肉の部位で脂質量は大きく違う【図解 腎臓の話】

部位と調理法をひと工夫すればお肉も普通に食べてOK！肉の部位で脂質量は大きく違う

お肉はどう食べるかが大事！

世代を問わず肉料理が大好きな日本人。鶏の唐揚げやハンバーグ、豚の生姜焼きなどは誰に聞いても好きなおかずの上位にランクインするほどの鉄板メニューです。栄養面でも三大栄養素のひとつ、たんぱく質を摂るうえで欠かすことのできない肉類ですが、食べる部位や食べ方を注意しないとコレステロール過多の状態となり、健康を害してしまうことも。

蓄積したコレステロールが体中の血管を傷め、腎機能の低下を招くこともあるのです。下の表は、スーパーマーケットなどでよく見かける肉類100グラムあたりの栄養成分を一覧にまとめたものです。注目すべきは「脂質」の項目。たとえば同じ豚肉でもバラ肉とロース肉では脂質量が2倍近く違うことがわかります。鶏ササミに至っては鶏もも肉のわずか18分の1。

健康を損なうことはなく、お肉を食べ続けられると考えれば、この差は決して無視できないでしょう。お肉は食べ方を工夫することも大切。事前に脂身や皮の部分をカットすれば、調理中に出る余分な脂を減らすことができます。

また、茹でる、蒸す、網焼きなどの調理法なら、調理中に肉に含まれる油を落とすことも可能です。揚げ物をするなら少量の油で揚げ焼きに、炒め物も油の量を減らすことを心がけましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博