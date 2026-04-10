石丸伸二、ミス東大からの「家族を作りたいと思う？」に本音回答 カヤックの上でタイタニック・ハグにも挑戦
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第2回が9日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。
【映像】まかさのドボン…！カヤックの上でタイタニック・ハグにも挑戦
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
2回では、元政治家のしんじ（石丸伸二）と、現役東京大学大学院生のあさのカヤックデートの模様を放送。カヤックという共同作業の中で、互いの価値観を語り合い、距離を縮めていきます。するとそんな2人に早速“恋のおくすり”が。「カヤックの上でタイタニックハグ」というミッションが明かされ、しんじは照れ笑いを浮かべた。
恋愛観についてのトークでは、あさからの「ここで恋愛する気あります？」という質問に対し、しんじは「半信半疑。僕はめっちゃ考えるタイプなので」と率直に回答。また「家族を作りたいと思う？」と聞かれた際には、「自分の子供が欲しいとは思わないが、子育てはしてみたい。家族の良さも満喫したいという願いはある」と本音を打ち明けるなど、これまでのイメージとは異なる一面も明かした。
そうして、踏み込んだところまでお互いの恋愛観や本音を明かした2人。デート後のインタビューでは、あさが「石丸さんって意外と明るい方なんですね。SNSで“石丸構文”って言われているイメージとは違って、ただただ会話を楽しむことができた。印象がガラッと変わりました」と印象の変化を告白。一方のしんじも、「すごく面白かったですし、魅力的な方だと思います。普通に考えてモテるでしょう。これに異論がある人はほぼいないはず」とあさを高く評価し、「あの“おくすり”を迷うことなく受け入れる姿勢がすごい。人として良いなと思いました」と語るなど、互いに好印象を抱いている様子を見せた。
これにアレン様は、「結構距離が近い感じがした！ちょっとあさちゃんに心を開いてる感じがするよね」とコメント。玉城も「心からときめいてる感じがした」「あささんに対して気持ちがあるんじゃないかな」と語り、今後の展開への期待を寄せた。
【映像】まかさのドボン…！カヤックの上でタイタニック・ハグにも挑戦
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
恋愛観についてのトークでは、あさからの「ここで恋愛する気あります？」という質問に対し、しんじは「半信半疑。僕はめっちゃ考えるタイプなので」と率直に回答。また「家族を作りたいと思う？」と聞かれた際には、「自分の子供が欲しいとは思わないが、子育てはしてみたい。家族の良さも満喫したいという願いはある」と本音を打ち明けるなど、これまでのイメージとは異なる一面も明かした。
そうして、踏み込んだところまでお互いの恋愛観や本音を明かした2人。デート後のインタビューでは、あさが「石丸さんって意外と明るい方なんですね。SNSで“石丸構文”って言われているイメージとは違って、ただただ会話を楽しむことができた。印象がガラッと変わりました」と印象の変化を告白。一方のしんじも、「すごく面白かったですし、魅力的な方だと思います。普通に考えてモテるでしょう。これに異論がある人はほぼいないはず」とあさを高く評価し、「あの“おくすり”を迷うことなく受け入れる姿勢がすごい。人として良いなと思いました」と語るなど、互いに好印象を抱いている様子を見せた。
これにアレン様は、「結構距離が近い感じがした！ちょっとあさちゃんに心を開いてる感じがするよね」とコメント。玉城も「心からときめいてる感じがした」「あささんに対して気持ちがあるんじゃないかな」と語り、今後の展開への期待を寄せた。