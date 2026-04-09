横浜ブルク１３が入居する商業施設はコナン一色＝８日、横浜市中区

１０日に公開されるアニメ「名探偵コナン」の劇場版新作「ハイウェイの堕天使」は、横浜市臨海部が舞台の中心地だ。主人公の江戸川コナンや神奈川県警第三交通機動隊の小隊長として登場する萩原千速の活躍とともに、地域色が押し出される。過去作の舞台である北海道函館市と長野県は、ファンの「巡礼」効果を取り込んだ。「コナン特需」に期待が高まる。

予告編で横浜・みなとみらい２１地区が描かれ、国際会議場「パシフィコ横浜」や観覧車「コスモクロック２１」も登場する。

お膝元のシネマコンプレックス「横浜ブルク１３」（横浜市中区）は、コナンや千速のパネルのほか、登場人物の関係性を紹介する自作の壁新聞で盛り上げる。撮影していた奥村優菜さん（１８）＝同市港南区＝は「予告編の風景は市民にとってなじみの場所ばかりで興奮した。今週末に鑑賞する」と待ち遠しそうだ。

ブルク１３が「最速」をうたう１０日午前０時からの上映回は、発売から５分で完売。初日の上映は１５〜３０分間隔で４８回。１万２千人近くの座席を用意した。支配人の辛島俊二さん（４５）は「劇中の光景が間近に広がる当館なら、ストーリーにより没入できます」と呼び込む。興行収入１４０億円超の前作「隻眼の残像（フラッシュバック）」（２０２５年）と比べ、２倍の観客を見込んでいる。

館内のカフェはコナンと連携し、炭酸飲料の「コナンドリンク」と「千速ドリンク」を３日から販売している。売れ行きは早くも好調だ。